KAAN insansız mı? KAAN ilk uçuşunu yaptı mı?

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.