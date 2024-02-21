Haber Tarihi: 21 Şubat 2024 13:42 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 13:42

KAAN insansız mı? KAAN ilk uçuşunu yaptı mı?

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

KAAN insansız mı? KAAN ilk uçuşunu yaptı mı?
Abone Ol
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

KAAN 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

ÜSTÜN KABİLİYETLERİYLE FARK YARATACAK

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altınordu'da hedef deplasman galibiyeti Spor Toto 2. Lig Altınordu'da hedef deplasman galibiyeti
Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak? Gündem Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi Pusu ne zaman başlayacak?
Beşiktaş'a Tunuslu kanat: Sayfallah Ltaief Beşiktaş Beşiktaş'a Tunuslu kanat: Sayfallah Ltaief
Altay'ın kader ortağı Giresunspor Spor Toto 1. Lig Altay'ın kader ortağı Giresunspor
Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü Spor Toto 3. Lig Akhisarspor'da Semih'e centilmenlik ödülü
İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı! Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin liderlik planı!
Kıdem tazminatı kalkacak mı, kaldırılıyor mu? 2024 Son dakika haberleri Gündem Kıdem tazminatı kalkacak mı, kaldırılıyor mu? 2024 Son dakika haberleri
Beşiktaş'ın vazgeçilmezi; Necip Uysal Beşiktaş Beşiktaş'ın vazgeçilmezi; Necip Uysal
Erzurumspor, 2024'te kalesini kapattı Spor Toto 1. Lig Erzurumspor, 2024'te kalesini kapattı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Dev maçta Hull City, Southampton'ı devirdi
2
Galatasaray, Icardi için harekete geçiyor!
3
Manchester United, Greenwood'un boservisini belirledi
4
Galatasaray'da kadro değişiyor!
5
Zaha, 13 yıl sonra ilki yaşıyor!
6
Hamza Akman'dan flaş karar!
7
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a A Milli Takım müjdesi!

SON HABERLER

yukarı ok