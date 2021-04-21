Juventus'tan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması

Juventus, "Avrupa Süper Ligi" girişiminde son yaşanan gelişmeler nedeniyle projenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Juventus'tan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2021 16:00
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, "Avrupa Süper Ligi" girişiminde son yaşanan gelişmeler nedeniyle projenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu girişimin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar ve birçok takımın çıkma kararı alması nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Juventus, projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.