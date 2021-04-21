Juventus'tan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, "Avrupa Süper Ligi" girişiminde son yaşanan gelişmeler nedeniyle projenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu girişimin kamuoyunda oluşturduğu tartışmalar ve birçok takımın çıkma kararı alması nedeniyle gerçekleşme ihtimalinin azaldığı belirtildi.



Açıklamada, "Juventus, projenin sportif, ticari ve hukuki açıdan geçerli olduğuna ikna olmasına rağmen, şu anda projenin başlangıçta tasarlanan şekilde tamamlanma şansının sınırlı olduğuna inanıyor." ifadeleri kullanıldı.







