Juventus Roma maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 41 puan 30 averaj ile 2. sırada yer alan Juventus, 38 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Roma ile karşı karşıya geliyor.- 41.254 kişi kapasiteli Allianz Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Paolo Tagliavento yönetecek.- Ev sahibi takımda Benedikt Höwedes, misafir takımda ise Rick Karsdorp, Luca Pellegrini sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 44 golle en fazla gol atan takımı.- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 35 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.- En fazla asist yapan oyuncular: Aleksandar Kolarov (3), Stephan El Shaarawy (3).- 10 golle en az gol yiyen takımı.- Juventus 12 gol atarken, Roma 10 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.- Juventus 7 ve Roma 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Juventus 5, Roma 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.