Juventus Roma maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Juventus-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Juventus-Roma maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:42
Juventus Roma maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Juventus-Roma maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Juventus-Roma karşı karşıya gelecek.

JUVENTUS-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Juventus-Roma maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Juventus-Roma maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.



Genel Bilgiler
- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 41 puan 30 averaj ile 2. sırada yer alan Juventus, 38 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Roma ile karşı karşıya geliyor.

- 41.254 kişi kapasiteli Allianz Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Paolo Tagliavento yönetecek.

- Ev sahibi takımda Benedikt Höwedes, misafir takımda ise Rick Karsdorp, Luca Pellegrini sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- 44 golle en fazla gol atan takımı.

- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.

- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.

- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.

Konuk Ekip

- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 35 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.

- En fazla asist yapan oyuncular: Aleksandar Kolarov (3), Stephan El Shaarawy (3).

- 10 golle en az gol yiyen takımı.

Son Karşılaşmalar

- Juventus 12 gol atarken, Roma 10 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.

- Juventus 7 ve Roma 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.

- Juventus 5, Roma 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.


Diğer Haberler

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle Gündem

Mehmed Bir Cihan Fatihi izle, Fatih Sultan Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm full izle
Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor! Arsenal

Arsenal, kadrosuna 2. Türk asıllı yıldızı katıyor!
Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir Gündem

Tarkan - Her Şey Fani Fizy'de yayınlandı, Tarkan - Her Şey Fani dinle mp3 indir
Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli? Sporx Ekstra

Panini Dünya Kupası albümünü tamamlamak ne kadar maliyetli?
İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu Osmanlıspor

İrfan Buz'dan Serdar Gürler ve Konyaspor yorumu
Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!'' Real Madrid

Javi Martinez: ''Asensio, dünyanın en iyisi olacak!''
Göztepe 6 eksikle çalıştı Göztepe

Göztepe 6 eksikle çalıştı
Mustafa Cengiz: 'Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz' Galatasaray

Mustafa Cengiz: "Tek tek çarpışarak şampiyon olmak istiyoruz"
Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi! Manchester United

Manchester United, Arturo Vidal için teklifini belirledi!
Daha fazla göster
1

Fenerbahçe'de yeni plan: Eljif kiraya, Harun kaleye!
2

"Oğuzhan Özyakup'a Türkiye'den de talip var..."
3

Arjantin dağıldı! İspanya'dan tam 6 gol...
4

Anderson Talisca'ya milli takım şoku!
5

Vincent Janssen, Fenerbahçe'yi yaktı!
6

Lionel Messi 7 gollü maçı sonuna kadar izleyemedi!
7

Galatasaray'dan transfer hamlesi; "İmza atmasın..."
8

Galatasaray'da 'yerli ve milli' dönemi başlıyor
9

Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!
10

Brezilya, Almanya'dan rövanşı tek golle aldı!
yukarı ok