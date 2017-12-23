Juventus Roma maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Juventus-Roma maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Serie A'nın 17. haftasında Juventus-Roma karşı karşıya gelecek.
JUVENTUS-ROMA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İtalya Serie A'da heyecan sürüyor
. Ligin 17. haftasında oynanacak Juventus-Roma maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak maç Tivibu Spor 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Juventus-Roma maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'ten itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.Genel Bilgiler
- İtalya Serie A Ligi 2017/2018 Sezonu 18. Hafta mücadelesinde, 41 puan 30 averaj ile 2. sırada yer alan Juventus, 38 puan 18 averaj ile 4. sırada yer alan Roma ile karşı karşıya geliyor.
- 41.254 kişi kapasiteli Allianz Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Paolo Tagliavento yönetecek.
- Ev sahibi takımda Benedikt Höwedes, misafir takımda ise Rick Karsdorp, Luca Pellegrini sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.Ev Sahibi
- 44 golle en fazla gol atan takımı.
- 4 golle kendi sahasında en az gol yiyen 2 takımından biri.
- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 24 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.
- 13 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.Konuk Ekip
- Hakem Paolo Tagliavento yönetiminde çıktığı 35 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti.
- En fazla asist yapan oyuncular: Aleksandar Kolarov (3), Stephan El Shaarawy (3).
- 10 golle en az gol yiyen takımı.Son Karşılaşmalar
- Juventus 12 gol atarken, Roma 10 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 0-1 gol aralığında tamamlandı.
- Juventus 7 ve Roma 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.
- Juventus 5, Roma 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.