Jordan'ın ilk maçının bileti, yaklaşık 25 bin dolara satıldı!

Michael Jordan'ın Chicago Bulls için 1984'te çıktığı ilk NBA maçından bir maç biletinin, yaklaşık 25.000 dolara, rekor bir fiyata satıldığı açıklandı.



Cuma sabahı erken saatlerde sona eren Huggins ve Scott Auctions satışı, 62 teklif aldı ve alıcının primi dahil 24.907,50 dolardan kapandı.



Maryland merkezli TicketsFromThePast.com ve Columbia'nın sahibi Mark Townsend, "Jordan ürünlerinin değeri şu anda resmen tavandan fırlayıp geçiyor. Delice bir durum." şeklinde konuştu.



26 Ekim 1984'te Chicago Stadyumu'nda Washington Bullets'e karşı Bulls sezonu açtığında, Jordan, 13.913 taraftarın önündeki ilk maçında 109-93 zafere ulaşırken, 16 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 2 top çalma ve 4 blokla oynamıştı.



