Johan Elmander'den Florya ziyareti

Johan Elmander, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde arkadaşlarıyla hasret giderdi. Victor Nelsson bu anları paylaştı.

Haber; Sporx.com
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Johan Elmander'den Florya ziyareti
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18 Eylül 2021 13:48
Galatasaray'da kısa süre futbol oynamasına rağmen taraftarın gönlünde taht kuran Johan Elmander, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio maçına gelmişti. İsveçli eski oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni de ziyaret etti.

40 yaşındaki Elmander, tesislerde eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Danimarkalı Nelsson bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafta ayrıca Elmander'in takım arkadaşı Muslera da yer aldı.




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