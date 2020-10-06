Joao Mario, Portekiz Ligi'ne gitti

Son olarak Inter forması giyen Joao Mario, Sporting Lizbon için sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber; Sporx.com dış haberler
Joao Mario, Portekiz Ligi'ne gitti
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06 Ekim 2020 16:28
Inter'in 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario, Sporting Lizbon için sağlık kontrollerine girmek üzere Portekiz'e gitti.

2019/2020 sezonunda Lokomotiv Moskova'ya kiralanan oyuncu, altyapısından çıktığı kulübe kiralık olarak dönüyor.

OPSİYON YOK

Satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Portekizli futbolcunun maaşının üçte birini Sporting Lizbon öderken, kalan kısmını Inter ödemeye devam edecek. Bu durumda Sporting, Joao Mario için yaklaşık 1 milyon avro maaş ödemesi yapacak.

Joao Mario, geçtiğimiz sezon 22 resmi maçta forma giyerken, takımı Lokomotiv Moskova'ya 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

 



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