Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Bandırmaspor, 65. dakikada Mustafa Saymak ile öne geçerken, Altay bu gole 83. dakikada Marco Paixao ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Bandırmaspor 15, Altay 12 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Altay, İzmir derbisinde Altınordu'nun konuğu olacak.



