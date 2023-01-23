Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 19:26 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 19:26

İZLE Ümraniye Fenerbahçe maçı canlı, FB Ümraniyespor link burada

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Ümraniyespor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 aboneleri canlı olarak izleyebiliyor. İşte Ümraniyespor Fenerbahçe maçından son dakika detayları...

İZLE Ümraniye Fenerbahçe maçı canlı, FB Ümraniyespor link burada
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beIN Sports 1 Ümraniyespor Fenerbahçe maçı canlı yayını! Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe, Ümraniye Belediye Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE, TIKLA





ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




ÜMRANİYESPOR - FNERBAHÇE: SON DURUM

Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK PEDRO

Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE 6 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

ÜMRANİYESPOR'DAN FENERBAHÇE YASAĞI

Ümraniyespor, Fenerbahçe karşılaşması öncesi bilet satışı ile ilgili açıklama yaptı. Bu maçta Ümraniyespor tribünlerine logosuz ve Fenerbahçe logolu Passolig sahiplerine bilet satışı yapılmayacağını, bilet alanların biletlerinin iptal edileceğini duyurdu.

MUHTEMEL 11'LER

HangiKredi Ümraniyespor: Orkun; Popov, Allyson, Eser, Lenjani; Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz; Onur, Bettaieb, Umut Nayir.

Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Szalai, Alioski; Crespo, Arao; Valencia, King, Rossi; Batshuayi.



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