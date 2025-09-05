05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
0-2
05 Eylül
Slovenya-İsveç
2-2
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
0-1
05 Eylül
İtalya-Estonya
5-0
05 Eylül
Moldova-İsrail
0-4
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
0-2
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
5-0
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
0-0
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
5-1
05 Eylül
İsviçre-Kosova
4-0

İsviçre, sahasında Kosova'yı rahat geçti!

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk hafta maçında İsviçre, sahasında Kosova'yı 4-0 mağlup etti.

calendar 05 Eylül 2025 23:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İsviçre, sahasında Kosova'yı rahat geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk hafta maçında İsviçre, sahasında Kosova'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Akanji, 39. dakikada Widmer ve 25 ile 45. dakikalarda Embolo kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İsviçre elemelere galibiyetle başladı.

Gruptaki sonraki maçta İsviçre, Slovenya'yı konuk edecek. Kosova ise İsveç'i ağırlayacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.