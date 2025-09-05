Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ilk hafta maçında İsviçre, sahasında Kosova'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



İsviçre'ye galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Akanji, 39. dakikada Widmer ve 25 ile 45. dakikalarda Embolo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte İsviçre elemelere galibiyetle başladı.



Gruptaki sonraki maçta İsviçre, Slovenya'yı konuk edecek. Kosova ise İsveç'i ağırlayacak.