İşte Valerien Ismael'in, Gedson planı!

geçen sezonun devre arasında Portekiz ekibi Benfica'dankarşılığında kadrosuna kattığı ve Çaykur Rizespor'a kiraladığı, ilk idmanına önceki gün çıktı.Siyah-beyazlıların yeni sezon açılışında oldukça pozitif görüntüler sergileyen başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarlara mesaj göndermeyi de ihmal etmedi. Portekizli futbolcu, ilk idmanından bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız oyuncu, fotoğrafına,notunu düştü. 23 yaşındaki oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.Takım antrenmanında özellikle oyun zekasıyla teknik ekibin beğenisini kazanan yıldız futbolcu, Valerien Ismael'in planlamasındaoynayacak. Ismael, genç futbolcunun hücum organizasyonlarındaki etkisini maksimum şekilde kullanmayı hedefliyor. Bire bir pozisyonlardaki başarısı ve duran toplardaki skorer kimliğiyle dikkat çeken Gedson, takımın birinci frikikçisi olacak.