İşte Galatasaray'ın fikstürü

Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 50 puan toplayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Önünde 8 mücadelesi olan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.
İşte Galatasaray'ın kalan maçları
Rizespor (D)
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)GALATASARAY İLE İLGİ TÜM GELİŞMELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN G.SARAY'DA YENİ SLOGAN: TEMMUZLAR
Cimbom yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayan Süper Lig'de ilk sınavını bugün verecek. Zorlu Rizespor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Futbolcularıyla görüşen Fatih Terim kalan 8 maçın da kazanılmasını isterken Galatasaraylı taraftarlar da yeni sloganlarını belirledi. "TEMMUZLAR BİZİMDİR!"
Galatasaray, 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi. FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI
Cumartesi günü Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı. 10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek. SON KARAR AHMET ÇALIK
G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi. GÖZÜNE GİRDİ
İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.