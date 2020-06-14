İşte Galatasaray'ın fikstürü

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Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 50 puan toplayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Önünde 8 mücadelesi olan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.Rizespor (D)GaziantepBaşakşehir (D)TrabzonsporAlanyaspor (D)AnkaragücüGöztepeAntalyaspor (D)Cimbom yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayan Süper Lig'de ilk sınavını bugün verecek. Zorlu Rizespor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Futbolcularıyla görüşen Fatih Terim kalan 8 maçın da kazanılmasını isterken Galatasaraylı taraftarlar da yeni sloganlarını belirledi.Galatasaray, 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.Cumartesi günü Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.