İşte Galatasaray'ın fikstürü

ilk 26 haftada 50 puan toplayan ve ikinci yarıda büyük bir yükselişen geçen Galatasaray'ın önünde 8 maçı daha bulunuyor. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın kalan maçları burada...

14 Haziran 2020 16:20
İşte Galatasaray'ın fikstürü
Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 50 puan toplayan Galatasaray, 3. sırada yer alıyor. Önünde 8 mücadelesi olan Galatasaray, şampiyonluk hedefliyor.
İşte Galatasaray'ın kalan maçları

Rizespor (D)
Gaziantep
Başakşehir (D)
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü
Göztepe
Antalyaspor (D)

GALATASARAY İLE İLGİ TÜM GELİŞMELERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



G.SARAY'DA YENİ SLOGAN: TEMMUZLAR
Cimbom yaklaşık 3 ay sonra yeniden başlayan Süper Lig'de ilk sınavını bugün verecek. Zorlu Rizespor deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. Futbolcularıyla görüşen Fatih Terim kalan 8 maçın da kazanılmasını isterken Galatasaraylı taraftarlar da yeni sloganlarını belirledi.

"TEMMUZLAR BİZİMDİR!"
Galatasaray, 8'de 8 yaparsa 74 puana ulaşacak ve rakiplerinin aldığı skorlarla ilgilenmeden hedefe varacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar yeni sloganı "Temmuzlar bizimdir" olarak belirledi.

FLORYA'DA TOPLANTI YAPTI
Cumartesi günü Florya'da toplantı yapan teknik adam, "8 maçta 24 puan alalım, kimsenin ne yaptığına bakmadan 23. şampiyonluğa ulaşalım" ifadesini kullandı.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR
Pandemi öncesinde müthiş bir form grafiği yakalayan Galatasaray son 10 maçta yenilmemiş ve 8 galibiyet almıştı. Cimbom'un hedefi aynı performansı kalan 8 karşılaşmada da sürdürmek.

SON KARAR AHMET ÇALIK
G.Saray'da Marcao'nun sakatlığı nedeniyle olmayacağı Ç. Rizespor maçında Fatih Terim'in, stoperde kimi oynatacağı merak konusuydu. Terim'in Ahmet Çalık'ta karar kıldığı öğrenildi.

GÖZÜNE GİRDİ
İdmanlarda Ahmet Çalık'ın performansından çok memnun olan tecrübeli hocanın bu nedenle Ahmet'e şans tanıyacağı ortaya çıktı. Terim 26 yaşındaki oyuncuyu maça özel olarak motive etti.



Diğer Haberler

İtalyan basınından Eljif Elmas'a ağır eleştiriler Napoli

İtalyan basınından Eljif Elmas'a ağır eleştiriler
Bilbao ve Madrid'in mücadelesinde kazanan yok Athletic Bilbao

Bilbao ve Madrid'in mücadelesinde kazanan yok
İşte Başakşehir'in fikstürü Medipol Başakşehir

İşte Başakşehir'in fikstürü
Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor; 3 eksik var Sivasspor

Sivasspor, Denizlispor'u konuk ediyor; 3 eksik var
İşte Trabzonspor'un fikstürü Trabzonspor

İşte Trabzonspor'un fikstürü
İşte Galatasaray'ın fikstürü Galatasaray

İşte Galatasaray'ın fikstürü
Metin Toy: 'Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor' Fenerbahçe

Metin Toy: "Fenerbahçe'ye dönmek beni çok heyecanlandırıyor"
Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı Beşiktaş

Beşiktaş'tan vefat eden eski basketbolcusu McGilmer için taziye mesajı
Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı Denizlispor

Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı
Daha fazla göster
1

Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı
2

Kocaeli'de "mesafe engeli" tanımayan anneler stadyumda spor yaptı
3

Yelkenciler normalleşme süreciyle yeniden mavi sularda
4

Norwich Cityli futbolcuda koronavirüs çıktı
5

Bilim Kurulu uyardı; 'Artış sürerse tedbir sürer'
6

Sağlık Bakanı açıkladı! Kaç vaka var?
7

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu geçti
8

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 742 bini geçti
9

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı
10

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 520 bini geçti
yukarı ok