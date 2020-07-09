Fernando Muslera'nın Galatasaray için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu her zaman bilinen bir gerçekti. Ancak belki de ilk kez Uruguaylı'nın yokluğunda neler yaşanacağı bu kadar net bir şekilde ortaya çıktı.



Cim Bom koronavirüs salgını nedeniyle lige aranın verildiği 26. hafta sonunda kalesinde sadece 20 gol (Maç başına 0.76 gol) görmüştü. Muslera, ilk yarıda 1-0 kaybedilen Başakşehir mücadelesinde oynamadığı için 19 gol yedi.



Süper Lig'in yeniden başladığı ilk haftada Uruguaylı file bekçisinin Rize maçında bacağı kırıldı. Kaleyi Okan Koçuk devraldı. Aslan için çöküş başladı. Galatasaray, son 5 lig karşılaşmasında tam 13 kez (Maç başına 2.6 gol) topu ağlarında görerek bu periyotta en çok gol yiyen takım haline geldi.



Okan Koçuk maça gri kaleci kazağıyla başladı ancak hakem Mete Kalkavan, Alanyaspor formasına benzediği için kendisini uyardı. 24 yaşındaki file bekçisi, ikinci yarıda sahaya yeşil kazağıyla çıktı.



