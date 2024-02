İşte Ernest Muci'nin ilk sözleri

"Beşiktaş gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Statta taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarımla ve hocamızla tanışmak istiyorum. Beşiktaş için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.



"BENİM İÇİN BİR RÜYA"



Beşiktaş'ın kendisi için bir rüya olduğunu söyleyen Muci, "Çok mutluyum. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi benim için. Taraftarımızla, hocamızla, takımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Bu efsanevi kulübe gelmek benim için paha biçilemez." sözlerini sarf etti.



Hızlı bir transfer süreci olduğunu söyleyen Muci, " Hızlı bir transfer oldu. Maç oynadıktan sonra hızlıca gelişti benim adıma. Sabah Varşova'ya geçtim buraya gelebilmek için. Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum." dedi.



"SANTOS ÇOK İSTEDİ"



Muci transferi için konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, " Beşiktaş camiasına yeni sporcumuz Muçi hayırlı olsun. Beşiktaş camiası her şeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş'ın emrinde olduğumuzu söyledik. İnşallah güzel başarılara fırsat olur. Genç takımımızla güzel şeyler yaparız. Hocamızın güvendiği bir oyuncu. Samet Hocamız iki aydır üzerinde çalışıyordu. Çok severek geldi. Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Genç oyuncularımızla çok iyi bir birliktelik olacak. Camiamızın mutlu olacağı transfer oldu. Hayırlı olsun Beşiktaş'a" dedi.



İkinci başkan Hüseyin Yücel'in transferdeki emeğine dikkat çeken Arat, "Transferde dostluklarımızın çok etkisi oldu. Sporcumuzun ailesinin Türkiye'yi istemiş olması, sporcunun istemiş olması çok güzel bir netice getirdi. Transferde çok büyük emeği geçti ikinci başkanımı Hüseyin Yücel'in." ifadelerini kullandı.



PSG BAŞKANI'NA TEŞEKKÜR



Muci transferi için konuşan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, " Beşiktaş'a ve ülkemize hoş geldi. Çok uğraştık ama sonucu iyi oldu. Hayırlı olsun. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'ye çok teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş'ımıza çok katkı sağlayacak bir oyuncu aldık. Her şey çok güzel olacak. Kendisi de çok mutlu olacak." dedi.



Muci'nin dövmelerine değinen Yücel, "Ensesini göstermek istiyorum. Kartal dövmesi var, doğum günü da 19.03. İnşallah Beşiktaş'a çok uğurlu gelecek. Kardeşimizin instagram hesabı var, sürekli takip ediyor. Beşiktaşlılar onu takip etsin." sözlerin sarf etti.



AL MUSRATI AÇIKLAMASI



Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı bir diğer oyuncu Al Musrati için de konuşan Yücel, " Bir söz vardır, geç olsun güç olmasın. Biraz geç oldu. Taraftarımızın sabrını zorladık ama günün sonunda gayet güzel bitirdik. Biri geldi, ikincisi oldu diyelim. Bakacağız. Şu an uçakta. Hayırlı uğurlu olsun. Bize güvenen ve özellikle bizi eleştiren taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olacak. Beşiktaş her güzel şeyi hak ediyor. 3 ve 4'üncü transferler yazın. Yeni transferi burada bekliyoruz, siz de bekleyin." ifadelerini kullandı.

