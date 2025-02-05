İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat kar yağışı başladı

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 6 Şubat Perşembe yani yarın için de geçerli olan kar yağışı uyarısı ve bununla birlikte İstanbul'da bölgesel olarak etkili olan kar yağışlarıyla birlikte gözler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Peki, İstanbul Valiliği tarafından kar tatili açıklaması geldi mi? İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR KAR TATİLİ Mİ?



Bilindiği üzere kar tatili kararları genellikle valilikler tarafından alınıyor. Bu nedenle özellikle öğrenci ve velilerin gözü İstanbul Valiliği tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Ancak kar henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Olası bir karar halinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.



İSTANBUL KAR ALARMI!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın ilk saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olmuştu. Öğleden sonra birçok ilçede kar tekrardan etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde kuvvetli kar sağanağı bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji'den 19 ile sarı kodlu uyarı gelirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen beklenen 2 günlük kar yağışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.



6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ADIYAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma programları yoğunluğundan dolayı ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat günü eğitime ara verilecek.



Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi:



"6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."



MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.



6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. Yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.



KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıldönümünde yoğun trafik ve anma programları nedeniyle il genelindeki okulların 6 Şubat'ta tatil edildiğini açıkladı.



Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve anma programlarına katılımı nedeniyle şehirde yoğunluk yaşanabileceği belirtilerek, okulların 6 Şubat'ta tatil edildiği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Ancak sağlık, ulaşım, güvenlik gibi zorunlu hizmetlerin aksamaması için ilgili birimlerde asgari düzeyde personel bulundurulacağı ifade edildi. 6 Şubat 2023'te "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde binlerce insan hayatını kaybetmiş, şehir büyük yıkıma uğramıştı. Depremlerin yıldönümünde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.



HATAY OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.



Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle yapılacak anma etkinliğine il içi ve il dışı katılımın yoğun olması sebebiyle 06.02.2025 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personelleri, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.



GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen Gaziantep'te 6 Şubat günü yıldönümü olması sebebiyle okullar tatil edildi. Anma programlarına katılacak ve kabristan ziyareti yapacak olanlar için okullar ve kamu kurumlarında tatil kararı alındı.



Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:



"6 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve ilimizin de etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü münasebetiyle İlimizde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülebilmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programlarına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlarda 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün idari izinli sayılacaktır"



6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL Mİ?

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat, ülkemizde resmi tatil yapılmamıştır. Buna göre kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Resmi tatiller takvimine göre 6 Şubat resmi tatil olarak geçmiyor.



6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDEKİ DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra 4 Şubat 2024 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 45 bin 756 deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen deprem sayısı günlük 40-50 arasında değişti. 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle 53 bin 537 kişi öldü, 107 bin 213 kişi de yaralandı.



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