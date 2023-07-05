Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 13:58 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 13:58

İstanbul'da nargile yasağı! Kafelerde nargile yasak mı, yasaklandı mı?

İstanbul Valiliği, kafe ve sosyal tesislerde nargile servisinin yasaklanmasına karar verdi. Peki, İstanbul'da nargile yasak mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?

İstanbul'da nargile yasağı! Kafelerde nargile yasak mı, yasaklandı mı?
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İstanbul Valiliği, nargile salonu ve kafelerde nargile servisine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğini duyurdu. Peki, İstanbul'da nargile yasak mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
İSTANBUL'DA NARGİLE YASAK MI?

Kovid-19 salgınının ülkemizde başladığı 2020 tarihinde nargile kafelerin faaliyeti geçici süreliğine durdurulmuştu. İstanbul Valiliği'nden nargile kafe ve salonları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Valilik, yeni bir karar alınıncaya kadar kafelerde nargile servisinin yasaklandığını duyurdu.

"NARGİLE SERVİSİNİN YAPILMAMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

İstanbul Valiliği'nin resmi sitesinde yapılan açıklama şöyle; Nargile Salonu ve Nargile Kafelerin faaliyetleri 16.03.2020 tarihli 5361 sayılı Bakanlığımız emri gereğince geçici süreliğine durdurulmuştu. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin 29.06.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile de nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edildiği ve konaklama tesisleri, plaj, piknik alanları ve parklar dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisinin yapılmamasına karar verilmiştir."

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