İstanbul'da bisiklet yarışı heyecanı yaşanacak

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, 13 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.



Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan'ın katılımıyla Beykoz Gümüşsuyu Restoran'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla organizasyonun tanımı yapıldı.



Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bisiklet sporuna ait bir organizasyonun ilçelerinde yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bisiklet dostlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'de hem profesyonel anlamda hem de amatör anlamda bisikletin en güzel sürülebileceği mekan Beykoz'dur. Boğazın incisi Beykoz'a tüm bisiklet dostlarını bekliyoruz." dedi.



Aydın, sadece 13 Haziran'da yapılacak Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı için değil, bisikletseverlerin her zaman Beykoz'a gelerek bu sporu yapabileceklerine dikkati çekerek, "Yıl sonunda büyük bir bisiklet parkımız açılıyor. 20 kilometrelik parkur olacak ve 24 saat açık olacak. Motorlu araç olmayacak. Güvenle her koşulda sporcularımız bisiklet sürebilecek. Zor parkuru da var kolay parkuru da var. O da hizmete girmiş olacak. Beykoz bisiklet dostlarının adeta cenneti gibi bir yer." diye konuştu.



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ise Turkcell'in telekomünikasyon şirketi olduğunu vurgulayarak, "Ama her şeyden önce Türkiye'nin Turkcell'i. Türkiye için sosyal sorumluluk anlamında her türlü konuda taşın altına elini koyan bir şirketiz. Sosyal sorumluluğu öne çıkarıyoruz. Pandemi döneminde aslında vatandaşlarımız çok hareketsiz kaldı, biraz hareketlenmek gerekiyor. Bisiklet de bunun en güzel sporlarından biri. Sosyal mesafeyi de koruyorsunuz, doğayla iç içesiniz, hareket halindesiniz. Bunu desteklemek istiyoruz. Turkcell GranFondo da böyle bir şey. İstanbul dünyanın göz bebeği, Beykoz da boğazın incisi. Böyle güzel bir yerde buna vesile olmak güzel şey." ifadelerini kullandı.



Organizasyonu yapmakta üç misyon üstleneceklerini kaydeden Erkan, "Üç önemli misyonumuz var. Biri bisiklet sporuna gönül verenleri yol yarışına davet ediyorsunuz. Bir yardım kampanyası var. Vefat eden sağlık çalışanlarımızın çocuklarının eğitimine destek olabilecekler. Bu arada teknolojik atıkların da eğitime dönüşmesi için TÜBİSAD ile bir çalışmamız var. O gün buraya gelen yarışmacılar evlerindeki atıkları yarış alanındaki kutulara atarak eğitime destek verebilecekler. Birleşmiş Milletler'in daha ferah bir dünya içi 2030 yılına kadar 17 tane amacının olduğu inisiyatifi var. Bu amaçlara da sporcular formalarında sticker olarak yer verebilecekler. Turkcell ekibi de bu amaçların yer aldığı formalarla yarışta mücadele edecek. Daha ferah, daha temiz, daha sürdürülebilir bir dünya için elimizi taşın altına koyuyoruz." diye konuştu.



Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli de Beykoz'un doğanın, tarihin ve güzelliğin merkezi olduğunu belirterek, "Beykoz bundan sonra bisiklet sporuyla anılacak. Belediyemiz hem dağ hem yol bisikleti için her türlü hizmeti vermeye hazır. Bütün bisiklet dostlarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- İki kategoride yapılacak



Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, 82 ve 40 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.



Beykoz Belediyesi önünden start alacak yarışın kayıtları 9 Haziran Çarşamba gününe kadar sürecek.



Pandemi nedeniyle bin 500 bisikletçinin katılımıyla sınırlandırılacak yarışların yapılacağı 13 Haziran'da ayrıca teknolojik atıklara dikkat çekilmesi amacıyla mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak'ın teknolojik atıklardan tasarladığı bir bisiklet de sergilenecek.