İstanbul Beykoz Okullar Tatil Mi? 11 Şubat 2025

İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.





Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.



Beykoz'da Okullar Tatil Edildi!



İstanbul'un birçok ilçesinde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle Beykoz'da okullar tatil edildi. İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Beykoz, Avcılar ve Esenyurt'ta eğitim ve öğretime ara verildi.



İstanbul'da Hangi İlçelerde Okullar Tatil?



İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre:

✅ Beykoz'da okullar tatil!

✅ Arnavutköy'de okullar tatil!

✅ Avcılar'da okullar tatil!

✅ Esenyurt'ta okullar tatil!



Öğrenciler ve veliler için Beykoz'da okullar tatil mi? sorusunun yanıtı evet. Beykoz'da eğitime ara verildi!



Beykoz'da Okullar Neden Tatil Edildi?



İstanbul Kaymakamlığı ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Beykoz'da hava durumu nedeniyle eğitime ara verilmesine karar verildiği belirtildi. Yoğun yağış, fırtına ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Beykoz'da okullar tatil edildi.



📢 Beykoz'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı resmi kaynaklardan yapılan duyurulara göre evet! Beykoz'da eğitime ara verildi!



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