iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 pro max Türkiye fiyatı ve özellikleri - 2024

iPhone'un tasarımının tartışmasız en önemli yönüne bakalım: Ekran. iPhone 12'den bu yana ekran boyutlarında önemli bir değişiklik olmadı. Ancak güvenilir sızıntı kaynağı Unknownz21'e göre, üst seviye iPhone 16 modelleri elinizde biraz daha kaba duracak.

iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekrana sahip olacağı, iPhone 16 Pro Max'in ise 6,9 inçlik bir panele sahip olacağı bildiriliyor. "Peki ya iPhone 16 ve iPhone 16 Plus? Onların da ekranı büyüyecek mi?" diye soracak olursanız, cevap büyük olasılıkla hayır. Alt seviye modellerin öncekilerle aynı ekran boyutlarına sahip olacağı bildiriliyor.

iPhone 15 ekran boyutları



iPhone 15 - 6.1 inç



iPhone 15 Plus - 6.7 inç



iPhone 15 Pro - 6.1 inç



iPhone 15 Pro Max - 6.7 inç



iPhone 16 ekran boyutları (söylentilere göre)



iPhone 16 - 6.1 inç



iPhone 16 Plus - 6.7 inç



iPhone 16 Pro - 6.3 inç



iPhone 16 Pro Max - 6.9 inç



Tanınmış bir ekran analisti ve Apple sızıntı uzmanı olan Ross Young, iPhone 16 Pro modellerinin daha büyük ekranlara sahip olacağını iddia eden ilk kişi oldu.

Ancak Young biraz farklı rakamlar teklif etti: 6,2 inç ve 6,8 inç. Peki bu tutarsızlığın arkasındaki sebep ne olabilir? MacRumors'a göre bu durum, "muhtemelen gerçek ekran alanı ile görüntülenebilir ekran alanı arasındaki farktan kaynaklanıyor."

Apple'ın iPhone 15 Pro modelleriyle birlikte katı hal (solid-state) tuşları sunmayı planladığı bildirilmişti. Ancak bunun yerine özelleştirilebilir bir action tuşuna kavuştuk. Bilmeyenler için, katı hâl tuşları o bildiğimiz düğmelerden değil; bunlar aslında gerçek düğme basışlarını simüle eden, dokunsal geri bildirim hissi veren paneller (iPhone SE serisinin Ana Ekran düğmesi gibi).

İşin iyi tarafı şu ki katı hâl tuşları tamamen ihtimal dışı kalmadı. Apple sızıntı uzmanı ve analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, Apple iPhone 16 Pro modellerinde katı hâl tuşlarını piyasaya sürmek için çalışıyor.

Kuo, bu katı hal düğmelerinin kullanıcılara somut geribildirim sağlamaya yardımcı olacak iki ek Taptic Engines sunacağını da sözlerine ekledi. Eğer bu doğruysa, iPhone 16'daki Taptic Motor sayısı bir iken üçe yükselecek.

Apple, iPhone 15 Pro Max'te "tetra-prism" tasarımına sahip yeni bir zoom lensi tanıttı. Bu da mühendislerin, kamerayı çok fazla yer kaplamadan telefoto özelliklerine sahip olacak şekilde "katlamanın" bir yolunu buldukları anlamına geliyor. Bu yeni kamera Pro Max'in optik zoom özelliğini 3x'ten 5x'e çıkarıyor.

Ancak Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yer alan Digital Chat Station'a (DCS) göre, hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max yeni tetra-prism telefoto kameraya sahip olacak.

Haitong International Securities'den (bir Hong Kong yatırım firması) teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri ayrıca daha iyi ışık toplama özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş kamerayla gelecek. Dolayısıyla daha loş ortamlarda kamera performansının artması bekleniyor.

Şu anki haliyle iPhone 16 Pro modelleri 12MP ultra geniş kameraya sahip. Manzara fotoğrafları çekmek için mükemmel olan utra geniş kamera, daha geniş kareler yakalamanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte ana kamerayla karşılaştırıldığında ultra geniş lens, netlik ve keskinlikte hafif bir düşüş sunma eğiliminde. Bu söylenti doğruysa, yeni 48 megapiksel ultra geniş kamera bu küçük kusuru iyileştirebilir.

Son olarak Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 16 Pro modellerinde arka kameraları geliştireceğini ve katmanlı bir tasarım sunacağını iddia ediyor. Peki katmanlı tasarım ne işe yarayacak? Insider'a göre, ışık yakalamayı artıracak ve daha geniş dinamik aralık sağlayacak. Böylece Gece Modu da tatlı bir takviye almış olacak.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 8GB RAM ile donatılırken, daha düşük seviyeli modeller olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max, seleflerinin 6GB RAM'ine bağlı kalıyor. Ancak bu haber sizi endişelendirmesin. Pu'ya göre, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın da 8GB RAM kervanına katılması bekleniyor.

Çipe gelince, bu haber sizi mutlu etmeyebilir ama Pu, A17 Pro'nun halefinin daha az verimli olacağını belirtti. Başka bir deyişle, bu çip ile donatılmış iPhone 16 modellerinin pil ömrü olumsuz etkilenebilir. Bunun nedeni ise yeni nesil çipin güç verimliliği pahasına muazzam performans artışları sunacak olması. Tabii ki de bu söylentinin doğru olmamasını umuyoruz ancak bunu zaman gösterecek.

iPhone 16 Pro modellerinin Wi-Fi 7'yi de destekleyeceği de bildiriliyor (mevcut modeller WiFi 6E'yi destekliyor). Eğer bu gerçekleşirse, Wi-Fi 7, WiFi 6E'nin yapabildiğini dört katına çıkararak 40 Gbps'yi aşan yüksek aktarım hızları sunacak.

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Cihazın daha fazla ram miktarı ve daha hızlı Wi-Fi özelliğine sahip olması beklenirken, arka kamerasında yeni bir düzen yapılması planlanıyor. Ayrıca iPhone 16 ile birlikte Apple'ın yapay zeka özelliklerini kullanıma sunacağı belirtiliyor. Peki iPhone 16 nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar...iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.