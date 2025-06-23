iOS 26 ne zaman çıkacak? iOS 26 alacak telefonlar

Apple, işletim sistemleri için dikkat çekici bir yenilik yaptı. Yapılan açıklamaya göre iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS ve visionOS gibi tüm platformların sürüm numaraları yıl bazlı olarak değişecek. Aynı zamanda sürüm numaraları bulunan yılı değil bir sonraki yılı yansıtacak.

Apple, WWDC 2025 etkinliğinin açılış konuşmasında iOS 26 güncellemesini açıkladı. Yeni güncelleme iPhone telefonlar için iOS26 , Mac bilgisayarlar için macOS Tahoe 26, iPad'ler için iPadOS 26, Apple Watch için watchOS 26, Apple TV için tvOS 26 ve Vision Pro için visionOS 26 olarak gelecek. Apple iOS 26 sürümünü sonbaharda yayınlayacak.



iOS 26 güncellemesi, iPhone 11 ve sonraki modellere gelecek. iOS 26 alacak telefonlar listesi ise şu şekilde açıklandı:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

iPhone 11'in altındaki telefon modelleri iOS26 güncellemesini alamayacak. Buna göre; iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modellerine yeni sürüm gelmeyecek. Apple, bu cihazlara sadece güvenlik güncellemeleri sunacak.

iPhone 17 serisi iOS 26 yüklü olarak gelecek. Ancak, yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.