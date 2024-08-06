Instagram açıldı mı, açılacak mı?

İnstagram açıldı mı son dakika sorusu için araştırmalar başladı. Çevrimiçi bir fotoğraf paylaşım ve sosyal ağ hizmeti olan platform katolag suçlara uymadığı gerekçesiyle ülkesel çapta erişime kapatıldı. Bugün platforma girmek isteyip de erişim sağlayamayan kullanıcılar "İnstagram ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman kalkacak?" sorusunu gündeme taşıdı. İnstagram ne zaman düzelecek sorusu için Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte İnstagram son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...



INSTAGRAM SON DAKİKA: INSTAGRAM AÇILDI MI, DÜZELDİ Mİ?



Fotoğraf ve video paylaşımı üzerine dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan Instagram Türkiye'den de milyonlarca kullanıcıyı ağırlıyor. 5 Ağustos itibarıyla platforma erişim sağlanamıyor.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu Instagram'ın yetkilileri bir görüşme yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüşecek.



Instagram'ın ne zaman açılacağı bu görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.



INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.'



5 Ağustos itibarıyla iki gündür İnstagrama erişim sağlanamıyor.



Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



İNSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.



Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.



Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.



Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.



Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.



Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.



'GEREKLİ İŞLEMİ YAPARLARSA ERİŞİM YASAĞINI KALDIRACAĞIZ'



Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizde de temsilcileri bulunan -ki tamamının temsilcisi var- bazı sosyal medya platformları var. Bunlara bizim uygulanmasını istediğimiz belli kurallar var, kanunlar, yönetmelikler var. Zaman zaman bunlara yaptığımız uyarılara rağmen uyulmasında bazı problemler görüyoruz. Bu da bizim şu andaki en son tüm uyarılarımıza rağmen dikkate almadıkları 'katalog suçlar' dediğimiz bir çerçevemiz var. O çerçeve kapsamında kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları, hassasiyetlerimizi, kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de gerekli işlemi yaparak, bu erişim yasağını kaldırmış olacağız" dedi.

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