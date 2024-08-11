İngiltere'den Beşiktaş'a kiralama teklifi!

Championship ekibi Sheffield United'ın Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kiralamak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İngiltere'den Beşiktaş'a kiralama teklifi!
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11 Ağustos 2024 16:39
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden ve şu anda Championship'te yer alan Sheffield United'ın Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kiralamak istediği belirtildi.

AYRILIĞI SICAK BAKIYOR

Haberde siyah beyazlı takımın, İngiliz oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Chamberlain'in de İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Tecrübeli orta sahanın transferi için kısa süre içinde resmi adımların atılacağı vurgulandı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton ve Ipswich Town'ın da takip ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. 

 
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