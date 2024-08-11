İngiltere'den Beşiktaş'a kiralama teklifi!

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden ve şu anda Championship'te yer alan Sheffield United'ın Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kiralamak istediği belirtildi.
AYRILIĞI SICAK BAKIYOR
Haberde siyah beyazlı takımın, İngiliz oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Chamberlain'in de İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Tecrübeli orta sahanın transferi için kısa süre içinde resmi adımların atılacağı vurgulandı.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton ve Ipswich Town'ın da takip ettiği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Premier Lig'e veda eden ve şu anda Championship'te yer alan Sheffield United'ın Beşiktaş forması giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kiralamak istediği belirtildi.
AYRILIĞI SICAK BAKIYOR
Haberde siyah beyazlı takımın, İngiliz oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Chamberlain'in de İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Tecrübeli orta sahanın transferi için kısa süre içinde resmi adımların atılacağı vurgulandı.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR
Chamberlain'e ayrıca Premier Lig ekibi Southampton ve Ipswich Town'ın da takip ettiği ifade edildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosuna kattığı 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Siyah-beyazlılarda çıktığı 30 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.