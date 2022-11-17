İngiliz futbolcu Toney'e suçlama!

İngiliz futbolcu Ivan Toney, 232 kez bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
İngiliz futbolcu Toney'e suçlama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2022 00:08
İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'nin, 232 kez bahis kuralları dışına çıktığı tespit edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan (The FA) yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun 25 Şubat 2017 ile 23 Ocak 2021 tarihlerinde bahis kurallarını 232 kez ihlal ettiği kaydedildi.

Brentford Kulübü, Toney ve avukatlarıyla özel olarak görüşmelerin devam ettiğini, bu görüşmeler sonuçlanana kadar konuyla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.

Premier Lig'de bu sezon 10 gol atan Toney, İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.

İngiliz futbolcunun suçlamalara yanıt vermek için 24 Kasım Perşembe gününe kadar süresi bulunuyor.

 

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ