Haber Tarihi: 19 Ocak 2025 13:41 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2025 13:41

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı, gelecek mi?

Süper Lig'de transfer sezonu resmen başlarken yeni gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, Galatasaray'ın Manchester City'li İlkay Gündoğan transferinde son aşamaya geldiğini duyurdu. İlkay'ın, G.Saray'la 2+1 yıllık mukavele imzalayacağını ileri sürdü.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a transfer olacak mı, gelecek mi?
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Süper Lig'de transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Manchester City'nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için son aşamaya geldiğini duyurdu. Haberlere göre Gündoğan, Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

GÜNDOĞAN'IN GALATASARAY HAYALİ

İlkay Gündoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda Galatasaraylı olduğunu ve kariyerinin bir döneminde sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini belirtmişti. Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Manchester City'ye geri dönen Alman futbolcu, şimdi Türkiye'ye dönüş yapabilir. İspanyol basını, Gündoğan'ın devre arasında İstanbul'un yolunu tutabileceğini öne sürdü.

İSPANYOL BASINININ TRANSFER DETAYLARI

İspanyol spor sitesi Todofichajes, kendi kaynaklarına dayanarak Gündoğan'ın transferiyle ilgili detayları paylaştı. Haberde, "İlkay Gündoğan, Manchester'dan ayrılarak Türkiye'ye gidebilir ve 34 yaşında Premier Lig'e veda edebilir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Galatasaray'ın, Alman milli oyuncuya 2 yıl artı 1 yıl opsiyonlu bir sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini korurken kadro derinliğini artırmak ve eksiklerini gidermek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. İlkay Gündoğan gibi tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak, hem teknik hem de sportif anlamda takıma büyük bir katkı sağlayabilir.
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