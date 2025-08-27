27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

İlhan Palut: "Galatasaray maçı çok zor"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray maçı ile ilgili olarak, "Çok zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Haber: AA
İlhan Palut: 'Galatasaray maçı çok zor'
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, çok zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanyaspor maçından sonra iki hazırlık maçı yaptıklarını hatırlattı.

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacaklarını ifade eden Palut, "Neresinden bakarsanız bakın zor bir maç. Hem rakibin kalitesi ve ritmi hem de deplasmanda oynayacak olmamız zaten zor bir maçı işaret ediyor." dedi.


Palut, en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Bunun yanında kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Burada ayağı yere sağlam basan karakterli bir oyun oynamak istiyoruz. Dediğim gibi, çok zor bir maç bizi bekliyor. Elimizden geleni yapacağız ve oradan güzel bir sonuçla dönmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Bugün itibarıyla alabileceğimiz 1-2 kaleci var"

Kaleci transferine ilişkin de bilgi veren Palut, şu değerlendirmede bulundu:

"İnanılmaz yoğun çalışıyoruz. Bir kaleci izledim. Bugün itibarıyla alabileceğimiz 1-2 kaleci var. Ama bugüne kadar en iyisi olsun, daha iyisi olsun noktasından baktık. Bahsettiğim çok iyi profillerde hep son dakikalarda maalesef bir pürüz çıktı. Bu maddi değildi. Oyuncunun başka kararlar vermesiyle alakalı pürüzlerdi. Ama çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, kalecimiz var, oynuyor. Bilmiyorum, belki Galatasaray maçını da Erdem'le oynayacağız. Bu noktada bir çekincemiz yok, ona da güveniyoruz ama en yüksek perdeden, en yoğun şekilde, en çok mesai harcayarak bugünlerde çalıştığımız alanlardan bir tanesi kaleci transferi."

Palut, yaklaşık 70 kaleci seyrettiklerini ancak bunlar arasından parametrelerine uyanların sayısının az olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Tabii ki kaleci arayan başka takımlar da var. Onların da beklentileri çok yüksek. Yoksa kaleci yokluğu değil ama çok önemli bir mevki. Bütün antrenörler, yönetimler en iyisini istiyor. Bu noktada bazı sıkıntılar var. Takımlar kalecilerini bırakırken, bunun yerini doldurmak zorundalar. Bunun için de zaman çok az. Belki Avrupa'da transfer bittikten sonra beklediğini bulamayan, istediği transferi yapamayan kaleciler de gündeme gelecek. Şu an için tam hata yapma dönemi aslında baktığınız zaman. Yani kaleci alma baskısı, stresi, 'Artık birini alalım da bu iş bitsin.' mantığı hataya götürecek bir yol olabilir. Onun için hala sakin kalmaya çalışıyoruz, panik yapmamaya çalışıyoruz."

Camianın beklentisinin farkında olduklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Bunların bizi hataya sürüklemesini istemiyoruz. Aramaya devam ediyoruz. Geç mi kaldık? Evet, kabul ediyorum geç kaldık. Şimdiye kadar bu işi bitirsek iyi olurdu ama bugüne kadar geldi. Bugüne kadar gelmişken de Galatasaray maçı sonrası da bir milli ara var. Açıkçası ne kendi adına hata yapmak ne de kulübümü böyle bir yanlışın içine sokmak istemiyorum."

 
