Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Iğdır'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Adrien Regattin penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Iğdır, 18 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 3 haftalık yenilmezlik serisinin ardından kaybetti ve 16 puanda kaldı.
Iğdır, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Berkan Keskin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 73 Burak Çoban), Eysseric (Dk. 89 Alperen Selvi), Regattin (Dk. 89 Halil İbrahim Sönmez), Thuram (Dk. 73 Aleksic)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Dk. 67 İsmail Çokçalış), Mert Çetin (Dk. 67 Arda Ünyay), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Dk. 76 Diogo Aleksis Özçakmak), Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Saponara), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Dk. 75 Cephas), Bajic
Gol: Dk. 43 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Eysseric, Dk. 89 Caner Cavlan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+9 Schulz, Efkan Bekiroğlu (Maç bitiminde) (MKE Ankaragücü)
Iğdır'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Adrien Regattin penaltıdan attı.
Bu sonucun ardından Iğdır, 18 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 3 haftalık yenilmezlik serisinin ardından kaybetti ve 16 puanda kaldı.
Iğdır, gelecek hafta Ümraniyespor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Şengül, Kürşathan Akın
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Berkan Keskin), Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Caner Cavlan, Marcos Silva, Burak Altıparmak, Ahmet Engin (Dk. 73 Burak Çoban), Eysseric (Dk. 89 Alperen Selvi), Regattin (Dk. 89 Halil İbrahim Sönmez), Thuram (Dk. 73 Aleksic)
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Hayrullah Bilazer (Dk. 67 İsmail Çokçalış), Mert Çetin (Dk. 67 Arda Ünyay), Osman Çelik, Schulz, Alper Uludağ (Dk. 76 Diogo Aleksis Özçakmak), Cem Tuna Türkmen (Dk. 76 Saponara), Efkan Bekiroğlu, Rotariu, Varga (Dk. 75 Cephas), Bajic
Gol: Dk. 43 Regattin (Penaltıdan) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Eysseric, Dk. 89 Caner Cavlan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 90+9 Schulz, Efkan Bekiroğlu (Maç bitiminde) (MKE Ankaragücü)