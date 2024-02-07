İddaa'da uzatmalar dahil mi? 2024 futbolda uzatmalar iddiaya dahil mi?

İddaa kuponlarında yer verdikleri mücadelelerde uzatmalara giden maçlarda uzatmaların geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Uzatmalarda atılan gollerin sayılıp sayılmayacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Nesine, Bilyoner, Misli gibi uygulamalarda yapılan kuponlarda uzatmalar iddiaya dahil mi? İşte detaylar...

Çoğunlukla UEFA Şampiyonlar Ligi tur maçları veya kupa maçlarında görülen beraberlik durumlarına karşılık olarak, maça 15'şer dakikalık uzatma süresi eklenmektedir. Bu uzatma devrelerinde yaşanan gol veya diğer olaylar, bahislerle ilgili değildir. Yapılan tahminler, maçın ilk 90 dakikası için geçerlidir. Uzatma devrelerinin muhtemel olduğu maçlarda bahis yaparken, bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olabilir. Aynı prensip, bazı basketbol maçları için de geçerlidir. Ancak, bazı basketbol maçlarında uzatmalar dahil bahis seçenekleri sunulabilmektedir. Bu durumlar, karşılaşmalara göre değişiklik gösterebilir.

Maç Kodu: Tahmin yapılması durumunda, İddaa kuponu üzerine işaretlenecek olan maçın kodunu gösterir.

Takımlar: Maçta oynayacak olan takımları gösterir.

Lig: Hangi maçın hangi ligde olduğunu belirtir.

Saat: Maçın başlama saatinin gösterildiği bölümdür.

Handikap (H): Maçların oranlarını dengelemek için zayıf takıma verilen gol avansına verilen isimdir. Örneğin, ev sahibi takım favori ve handikapı 2 ise, ev sahibi takım ancak 3 farklı galibiyette kazanmış sayılır. Ev sahibi takımın 2 farklı üstünlüğünde maç berabere bitmiş kabul edilir.

H(E):* Ev sahibi takımın handikapını gösterir.

H(Dep.):* Deplasman takımının handikapını gösterir.

Maçlar: Programda yer alan maçları gösterir.

MBS (Minimum Bahis Sayısı): Minimum Bahis Sayısını gösterir. Programda belirtilmemişse, Maç Sonucu oyunu için en az 4, İlk Yarı/Maç Sonucu oyunu için en az 2 maça tahminde bulunulabilir.