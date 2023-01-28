Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 16:43 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 16:43

İcardi sakatlandı mı 2023? Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?

İcardi sakatlandı mı, neden kadroda yok, neden oynamıyor sorusu Galatasaray- Giresunspor maçı öncesinde merak konusu oldu. Maçta Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Galatasaray'ın sevilen oyuncularından Icardi'nin neden maçta olmadığı araştırma konusu oldu. Peki İcardi sakatlandı mı 2023? Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?

İcardi sakatlandı mı 2023? Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?
Abone Ol
Galatasaray-Giresunspor maçı heyecanı devam ediyor. Fanatik taraftarların yakından takip ettiği maçta Mauro Icardi'nin yer almaması araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?

ICARDI SAKATLANDI MI?

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.

ICARDI NEDEN KADRODA YOK? 

Galatasaray'ın en sevilen yıldız futbolcusu Arjantinli Mauro Icardi, yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle kısa bir süre maç kadrolarında yer almıyordu. Tedavisi tamamlanan Icardi Giresunspor maçında da forma giymesi bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Gaziantep FK galibiyeti hatırladı Gaziantep FK Gaziantep FK galibiyeti hatırladı
Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı! Transferler Başakşehir, Caner Erkin ile imzaladı!
Trabzonspor'un kabusu devam ediyor! Trabzonspor Trabzonspor'un kabusu devam ediyor!
Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber! Beşiktaş Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!
e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor? Gündem e-YDS ne zaman açıklanır, açıklanıyor? e-YDS 2023/1 sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Rıza Çalımbay: 'Oyun bize umut verdi' Sivasspor Rıza Çalımbay: "Oyun bize umut verdi"
Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında Kasımpaşa Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında
Kadın futbolda Hatayspor'un hedefi seriyi sürdürmek Futbol Kadın futbolda Hatayspor'un hedefi seriyi sürdürmek
Barış Esen neden ayrıldı? Barış Esen Bloomberg HT'de neden yok? Gündem Barış Esen neden ayrıldı? Barış Esen Bloomberg HT'de neden yok?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kulüpler Birliği'nde Ali Koç'a tepki iddiası!
2
Giresunspor - Galatasaray: İlk 11'ler
3
MHK Başkanı Sabri Çelik istifa etti!
4
PSG'den Mauro Icardi açıklaması
5
MHK'nin yeni başkanı Lale Orta!
6
Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den İlhan Palut'a suçlamalar
7
Fenerbahçe, Zajc'ın alternatifini buldu

SON HABERLER

yukarı ok