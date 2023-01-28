İcardi sakatlandı mı 2023? Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?

Galatasaray-Giresunspor maçı heyecanı devam ediyor. Fanatik taraftarların yakından takip ettiği maçta Mauro Icardi'nin yer almaması araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Icardi neden kadroda yok, neden oynamıyor?



ICARDI SAKATLANDI MI?



Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.



Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:



Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.



ICARDI NEDEN KADRODA YOK?



Galatasaray'ın en sevilen yıldız futbolcusu Arjantinli Mauro Icardi, yaşamış olduğu sakatlık sebebiyle kısa bir süre maç kadrolarında yer almıyordu. Tedavisi tamamlanan Icardi Giresunspor maçında da forma giymesi bekleniyor.



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