Ibrahimovic cephesinden Milan'a transfer yanıtı!

Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola, İsveçli yıldızın Milan ile anılması hakkında konuştu.
"BİR SANİYE BİLE TARTIŞMADIK"
Milan iddialarını yanıtlayan Mino Raiola, "Zlatan'ın Milan'a geri dönüşü ihtimalini bir saniye bile tartışmadık" ifadelerini kullandı.
"MILAN'IN İLGİSİ YOK"
Çok sayıda teklif aldıklarını dile getiren Raiola, "Zlatan için çok sayıda teklif var ancak Milan'ın bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.
Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama "Her zaman dedikodular olur. Tüm dünya beni istiyor. Normal bir durum." sözlerini kullanmıştı.
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"BİR SANİYE BİLE TARTIŞMADIK"
Milan iddialarını yanıtlayan Mino Raiola, "Zlatan'ın Milan'a geri dönüşü ihtimalini bir saniye bile tartışmadık" ifadelerini kullandı.
"MILAN'IN İLGİSİ YOK"
Çok sayıda teklif aldıklarını dile getiren Raiola, "Zlatan için çok sayıda teklif var ancak Milan'ın bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.
Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama "Her zaman dedikodular olur. Tüm dünya beni istiyor. Normal bir durum." sözlerini kullanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın