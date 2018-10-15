Ibrahimovic cephesinden Milan'a transfer yanıtı!

menajeri, İsveçli yıldızınile anılması hakkında konuştu.Milan iddialarını yanıtlayan Mino Raiola, "Zlatan'ın Milan'a geri dönüşü ihtimalini bir saniye bile tartışmadık" ifadelerini kullandı.Çok sayıda teklif aldıklarını dile getiren Raiola, "Zlatan için çok sayıda teklif var ancak Milan'ın bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama "Her zaman dedikodular olur. Tüm dünya beni istiyor. Normal bir durum." sözlerini kullanmıştı.