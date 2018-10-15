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Ibrahimovic cephesinden Milan'a transfer yanıtı!

Los Angeles Galaxy'de forma giyen ve Milan ile transfer ismi anılan Zlatan Ibrahimovic için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ibrahimovic cephesinden Milan'a transfer yanıtı!
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15 Ekim 2018 00:39
Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino  Raiola, İsveçli yıldızın Milan ile anılması hakkında konuştu.

"BİR SANİYE BİLE TARTIŞMADIK"

Milan iddialarını yanıtlayan Mino Raiola, "Zlatan'ın Milan'a geri dönüşü ihtimalini bir saniye bile tartışmadık" ifadelerini kullandı.

"MILAN'IN İLGİSİ YOK"

Çok sayıda teklif aldıklarını dile getiren Raiola, "Zlatan için çok sayıda teklif var ancak Milan'ın bir ilgisi yok" şeklinde konuştu.

Zlatan Ibrahimovic geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama "Her zaman dedikodular olur. Tüm dünya beni istiyor. Normal bir durum." sözlerini kullanmıştı.

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