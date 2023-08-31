İBB burs başvurusu ne zaman? 2023-2024 İBB burs ne kadar?

Üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı Genç Üniversiteli bursu başvurularının ne zaman alınacağını merak ediyordu. İBB bursu, maddi desteğe ihtiyaç duyan ve eğitim hayatlarını sürdürmek isteyen öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Geçtiğimiz dönemde 75 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 4.500 TL burs yardımı yapılmıştı. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman? İBB bursu ne kadar 2023-2024 | Kimler İBB bursu alabilir, burs başvuru şartları neler? İBB bursu ne zaman yatacak?İBB ( (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvurusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.'Genç Üniversiteli' eğitim desteğinin başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül'de başlamıştı, bu yıl da benzer şekilde başvuruların eylül ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi,Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak,Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak1992 Yılında Kurulan Vakıf Grup Şirketlerinin Bulunduğu İllerdeki Şehit Ve Gazi Çocukları İle Ekonomik Desteğe Gereksinimi Olan Kız Çocukları Öncelikli Olmak Üzere, Üniversitelerin 2, 3 Ve 4. Sınıf Öğrencilerine Burs Vermektedir.Başvurular Temmuz Ve Ağustos Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf İlköğretim, Ortaöğretim, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor. Karşılıksız Öğrenci Bursları Yılda 9 Ay Süre İle Ödeniyor. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınıyor.1996 Yılında Kurulan Vakıf İlköğretim, Ortaöğretim, Yüksek Öğrenci Bursları Vermektedir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Kurum İstanbul Ve Ankara İllerindeki Yüksek Öğrenim Üniversite (Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü) Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Adalı Vakfı Bursları Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Verilecek. Burs Başvurusu 28 Ağustos 2023 Tarihinde Başlayacak.Üniversitelerin İlgili Bölümlerinde Öğrenim Gören Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos, Eylül Aylarında Alınmaktadır.Kurum İstanbul Ve Ankara İllerindeki Yüksek Öğrenim Üniversite (Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü) Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Adalı Vakfı Bursları Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Verilecek. Burs Başvurusu 28 Ağustos 2023 Tarihinde Başlayacak.Üniversitelerin İlgili Bölümlerinde Öğrenim Gören Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos, Eylül Aylarında Alınmaktadır.Vakıf Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Sedefdeki İnciler Ve İz Bırakanlar Bursları Vermektedir. Başvurular Ağustos Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Dernek Yüksek Öğrenim Lisans, Üstün Başarı Lisans, Üstün Başarı Sanat, Tezli Yüksek Lisans Ve Lise Öğrenci Bursları Vermektedir. Geri Ödemesiz Eğitim Yardımı Yılda 9 Ay Süre İle Ödenir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Yapılmaktadır.Kızılay Burs Ortaöğretim, Yüksek Öğrenim Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Eğitim Seviyelerinde Yurt İçindeki Öğrencilere Yılda 9 Ay Süre İle Verilecek.Vakıf Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Burs Veriyor. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınıyor.Dernek Yüksek Öğrenim Üniversitelerde Öğrenim Gören Kız Öğrencilere Geri Ödemesiz Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Başvuru Formunun Doldurulmasıyla Yapılır.Vakıf Yüksek Öğrenim Üniversite Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Geri Ödemesiz Burs Vermektedir. Burs Başvuruları Ağustos Ayında Online Olarak Yapılmaktadır.Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentör Burs Programı Ve Eğitim Desteği Bursu Olarak Verilmektedir. Burs Yılda 10 Ay Süre İle 4 Bin Ortaokul, Lise, Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Verilir. Başvurular Kasım Ayında Alınmaktadır.Burslar Sosyal Ve Beşeri Bilimleri Tercih Eden Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular E-Devlet Sisteminde Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Uygulamasından Kasım Ayında Alınmaktadır.Vakıf Belirlediği Üniversitelerdeki Belirli Bölümlerde Öğrenim Gören Başarılı Öğrencilere Yılda 12 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Şirket İhtiyaç Sahibi Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Birlik Ziraat Fakültelerinde Öğrenim Gören Lisans Düzeyindeki Öğrencilere Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında E-Posta Yolu İle Alınmaktadır.Emine Ceren Özveri Eğitim Ve Dayanışma Vakfı (Cerenler Vakfı) Üniversite Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Burs Vermektedir. 2022-2023 Döneminde Aylık 1.500 Türk Lirası Burs Verecek. Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.Şirket Devlet Üniversitelerindeki Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf Ankara İlindeki Üniversitelerdeki Lisans Seviyesindeki Öğrencilere Yılda 12 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Vermektedir. Burs Başvuruları Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır. 2022-2023 Dönemi Burs Miktarı Aylık 1.100 Türk Lirası Olarak Belirlendi.Dernek Üniversitelerde Öğrenim Gören Lisans Kız Öğrencilerine Yılda 10 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında E-Posta Yolu İle Alınmaktadır.Dernek Üniversite Ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor. Başvurular Şahsen Yada E-Posta Yolu İle Eylül Ve Ekim Aylarında Alınıyor.İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ailesi Ya da Kendisi İstanbul İlinde İkamet Eden 75 Bin Ön Lisans Ve Lisans Öğrencisine Yılda 4.500 (3*1.500 TL) Burs Verecek. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınmaktadır.2021 Yılında Kurulan Vakıf Yüzlerce Öğrenciye Karşılıksız Burs Veriyor. Burs Yılda 9 Ay Süre İle Ödenmektedir. Burs Başvuruları Online Olarak Eylül Ayında Alınmaktadır.Dernek Lise, Üniversite Ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınmaktadır.Vakıf Tarafından Verilen Burslara Başvurular Online Olarak Eylül Ve Ekim Aylarında Alınmaktadır.Holding 15 Temmuz Darbe Gecesinde Şehit Düşen 251 Kişinin Anısına 2022-2023 Döneminde 251 Öğrenciye Yılda 9 Ay Boyunca 1.000 Türk Lirası Burs İle 15 Temmuz Gecesi Gazi Olmuş 2193 Kişi Adına Üniversiteyi Kazanmış 2193 Öğrenciye Tek Seferlik Bin Türk Lirası Eğitim Desteği Verecek.Dernek İstanbul İlindeki Üniversitelerdeki Lisans Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Burs 100 Öğrenciye Aylık 800 Türk Lirası Olarak Ödenecek. Başvurular Sosyal Medyadan DM Yolu İle Alınacak.Dernek Yüksek Öğretim Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf Türkiye'deki Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde (Yüzde Yüz Burslu) Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerine Burs Veriyor. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınıyor.Vakıf Yüksek Öğrenim, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.Vakıf Üniversitelerin Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.BMC Belirli Üniversitelerin, Belirli Bölümlerindeki Başarılı Ve Maddi Desteğe İhtiyaç Duyan Lisans, Lisansüstü Ve Doktora Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Veriyor.Vakıf Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Burs Başvuruları Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Şirket Yüksek Öğrenim Başarı Bursu Ve Şirket Çalışanları Lise Ve Yüksek Öğrenim Bursu Vermektedir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.UTRADER Burs Başvuruları 2 Dönem Olarak Alınmaktadır. Birinci Dönem Başvuruları Eylül Ve Ekim Ayında, İkinci Dönem Başvuruları Ocak Ve Şubat Aylarında Alınmaktadır. Burs İlkokul, Ortaokul, Lise, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Verilir.Renkler Makine Yurt İçindeki Üniversitelerde Tam Zamanlı Başarılı Öğrencilere Burs Veriyor. Başvurular Ağustos Ayında Alınmaktadır.Vakıf Yüksek Öğrenimdeki Başarılı Ön Lisans, Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf Belirli Üniversitelerin Belirli Bölümlerinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Cengiz Holding Şaban Cengiz Vakfı Mehmet Cengiz Özel Başarı Bursu (Üniversitelerin İlgili Bölümlerinde Öğrenim Görmekte Olan Minimum 2,50 Ortalamaya Ve İhtiyaç Sahibi Başarılı Öğrencilere…) Ve İhtiyaç Bursu (Tüm Öğretim Kademelerinde Eğitim Öğretimine Devam Eden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere…) Vermektedir.Başvurular Online Olarak Eylül Ve Ekim Ayında Alınmaktadır.Burslar Üniversite Öğrencilerine Verilmektedir. Başvurular Temmuz Ayında Alınmaktadır.Vakıf Bursları Başvuruları Online Olarak Alınmaktadır. Burs Lisans Öğrencilerine Verilir. Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.Güler Ve Atila Erkut Eğitim Destek Vakfı Başvuruları Elden Yada Posta Yolu İle Alınır. Burslar Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencilerine Yöneliktir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Vakıf Lisans Ve Yüksek Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında E-Posta Yolu İle Alınır.1971 Yılında Kurulan Vakıf İstanbul İlinde Öğrenim Gören Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Vermektedir.Başvurular Ağustos – Eylül Aylarında Alınmaktadır.Sağlıklı Yaşam Derneği Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Lisans Ve Lisansüstü Bölümlerinde Okuyan, Okulu İstanbul'da Bulunan Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Vakıf İstanbul İl Sınırlarında Okuyan Üniversite Ve Ortaöğretim Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.İstanbul İlindeki Üniversitelerdeki Kız Öğrencilere Yılda 9 Ay Boyunca Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Ekim Ayında Online Olarak Alınmaktadır.1972 Yılında Kurulan Vakfı Yüksek Lisans, Doktora Ve Doktora Özel Araştırma Bursu Vermektedir. Yüksek Lisans Ve Doktora Bursu Başvurusu Eylül – Ekim Aylarında, Doktora Özel Araştırma Bursu Başvurusu Mart – Nisan Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Üniversiteye Giriş, Vista, Kalkınmada Öncelikli İlle Engelli Öğrenciler Bursları Vermektedir. Başvurular Üniversitelerin Burs Ofislerine Yapılır.Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Milli Eğitim Vakfı İlkokul, Ortaokul, Lise, Ön Lisans, Lisans Ve Lisans Üstü Öğrencilere Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınır.Yüksek Öğrenim, Hemşirelik, Asistan, 17 Okul Başarı, Mesleki Eğitim, Akmed, Anamed, Koç Üniversitesi, Koç Okulu Bursları Vermektedir. Burslar Yılda 10 Ay Süre İle Ödenir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.Mess Mesleki Eğitim Vakfı Bursları Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki Ve Teknik Eğitim Merkezleri Ve Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinin Örgün Programları İle Çok Programlı Anadolu Liselerinin Anadolu Mesleki (Aml) Ve Anadolu Teknik Lisesi (Atl) Programlarında Okuyan 9-10-11 Ve 12. Sınıflarında Okuyan Öğrencilere Yöneliktir.Mess Eğitim Vakfı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Mess) Bağışıyla Karşılıksız Mesleki Eğitim Bursu Vermektedir.aşvurular Kasım Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Türk Kimya Sanayicileri Derneği Karşılıksız Bursu Yılda 8 Ay Süre İle Ödenmektedir. Burslar Kimya Alanında Öğrenim Gören Başarılı, İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçindir.Başvurular Eylül Ayında E-Posta Yolu İle Alınmaktadır.1975 Yılında Kurulan Vakıf Devlet Üniversitelerinde Okuyan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Öğrencilere Burs Vermektedir.Başvurular Ekim Ayında Alınmaktadır.2014 Yılında Kurulan Vakıf Devlet Üniversitelerinde Öğrenim Gören Ön Lisans Ve Lisans Öğrencilerine Verilmektedir. Yüksek Lisans Bursu Sadece Tıp Alanındaki Öğrencilere Yöneliktir.Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.Kurum Ailesi Adana'da İkamet Eden Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçindeki Üniversitelerin Ön Lisans, Lisans Programlarında Okuyan Örgencilere Yöneliktir.Başvurular Kasım Ayında Şahsen Alınmaktadırİsov İstanbul Sanayi Odası Karşılıksız Bursları Ortaöğretim Ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yöneliktir. Burslar İstanbul, Tekirdağ Ve Kocaeli İllerindeki Üniversitelerin Teknik Bölümlerinde Yüksek Öğretim Kurumlarına Kayıt Hakkı Kazanmış İmkanları Olmayan Başarılı Öğrencilere Verilir. Burs Başvuruları Eylül Ayında Online Olarak Alınır.2022 Yılında Kurulan Dernek Kimya Bölümü Öğrencilerine Burs Vermektedir. Burs Türleri Meslek Lisesi, Üniversite, Yüksek Lisans Ve Üstün Başarı Bursları. Başvurular Ağustos Ayında Alınmaktadır.Ahmet Ve Nezahat Keleşoğlu Burs Başvuruları Resmi Sitesi Üzerinden Online Olarak Alınır. Burslar İlk, Orta Ve Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Verilir. Başvurular Eylül Ayında Alınır.İnci Holding Cevdet İnci Eğitim Vakfı Karşılıksız Bursları Ege Bölgesinde Yer Alan Devlet Üniversitelerinde Okuyan Maddi Durumu İyi Olmayan Başarılı Ve Yetenekli Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yöneliktir.Başvurular Ağustos – Eylül Aylarında Alınmaktadır.2021 Yılında Kurulan Vakıf Mutfak Kültürü Ve Tarihi, Aşçılık, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Alanlarında Başarılı Öğrencilere Ve Bireylere Burs Vermektedir.Dernek Üniversitelerin Mühendislik Ve Mimarlık Fakültelerinde Ve Liselerin Sayısal Bölümlerinde Öğrenim Gören Kız Öğrencilere Burs Vermektedir.Başvurular Ağustos Ayında Alınmaktadır.Burslar İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Odtü, İstanbul Teknik Üniversitesi İtü, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi Ve Celal Bayar Üniversitesi Öğrencilerine Yöneliktir. Burs Başvuruları Burs Programında Yer Alan Üniversitelerin İlgili Bölümlerine Yapılmaktadır.Başvurular Eylül Ayında Alınır.Tareksav Karşılıksız Eğitim Bursundan, Türkiye Sınırları İçerisinde Bulunan Üniversitelerden Herhangi Birine Kayıtlı Olup, T.C. Uyruklu, Başarılı Ve Maddi Desteğe İhtiyacı Olan Tüm Lisans Öğrencileri Faydalanabilmektedir. Burslar Dokuz Ay Boyunca Ekim Ve Haziran Aylarında Ödenmektedir.Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Denizcilik Fakülte Ve Yüksek Okullarında Okuyan Öncelikle Kadın Öğrencilere Burs Vermektedir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Alınır.Yeküv Vakfı İlk, Orta, Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınır.İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Bursları Belirlenen Üniversitelerin Belirli Bölümleri İle Meslek Liselerinin Belirlenen Bölümlerinde Verilmektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınır.1973 Yılında Kurulan Vakıf Ortaokul, Lise, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Dernek Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Hukuk Fakültesi Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir.Burslar Şehit Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş Ve Sivil Memurların Ortaokul, Lise, Ön Lisans Ve Lisans Gören Çocuğu Olmak,TSK, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Görevli Subay, Astsubay, Uzman Jandarma Uzman Erbaş Sivil Memurlar İle Bunların Emeklilerinin Ön Lisans Ve Lisans Öğrenimi Gören Çocuğu Olmak,Burs Sekiz Ay Süre İle Verilmektedir. Başvurular Ekim Ayında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı, İstanbul İlindeki Devlet Üniversitelerinde Öğrenim Gören Öğrencilere Yöneliktir.Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.Vakıf Tıp Alanında Eğitim Gören Her Derecedeki Maddi Durumu Yetersiz Ön Lisans, Lisans Ve Lisansüstü Öğrencilerine Burs Vermektedir.Başvurular Kasım Ve Aralık Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.1996 Yılında Kurulan Vakıf Akademik Başarı Ve Vakıf Faaliyetlerine Aktif Katılma Şartları Aramaktadır. Başvurular Ağustos – Eylül Aylarında Alınmaktadır.İlhan Vreni Nural Eğitim Kültür Ve Sanat Vakfı2001 Yılında Kurulan Vakıf Orta Öğretim, Yüksek Öğrenim Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Bursları Vermektedir. Burslar Yılda 9 Ay Süre İle Verilmektedir.Vakıf Devlet Üniversitelerinde Lisans Seviyesinde Eğitim Gören Kız Öğrencilerden, Tıp, Mühendislik Ve Hukuk Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilere Burs Vermektedir.Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Alınmaktadır.Vakıf Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Lisans Öğrencilerine Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Elden Yada Posta Yolu İle Alınır.Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi Vakfı TİSK MCV Tıp Fakültesi Yada Sağlık Konusunda Lisans Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilere Burs Vermektedir.