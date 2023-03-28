Hüseyin Eroğlu'dan şampiyonluk açıklaması!

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sahasında önemli puan ortalaması tutturan Boluspor'a karşı aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.



Hak ederek aldıkları farklı galibiyetin önemli olduğuna anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Tabii ki bu galibiyeti buraya gelmek isteyip gelemeyen, ekranı başında seyreden taraftarımıza armağan etmek istiyorum. Maçı 5-1 kazandık. Deplasmanda 3 puanın dışında farklı kazanılması da bu ligin en güçlü şampiyon adayı olduğumuzun göstergesi. Geride 540 dakikamız var. Şu an baktığımızda en çok gol atan, en çok şut atan, en çok ceza sahasına giriş yapan çok güçlü takımız. Bunları devam ettirmek zorundayız. 16 maçtır kaybetmiyoruz. Zirve yürüyüşümüz hızlı bir şekilde devam ediyor."





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