Hull City üst üste 5. mağlubiyetini aldı



İngiltere Championship'in 11. haftasında Hull City, sahasında Luton Town'u ağırladı.



MKM Stadı'nda oynanan maçı Hull City 2-0 kaybetti ve ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı.



Luton'a galibiyeti getiren golleri 6'da Jones kendi kalesine ve 44'te Lansbury kaydederken Şota Arveladze'nin ayrılığı sonrası Hull City'de takımı sahaya Andy Dawson çıkardı.



Milli futbolcularımızdan Ozan Tufan 90 dakika sahada kalırken Doğukan Sinik ise 71'de oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla Hull City 11 puanda kalırken Luton ise 16 puana yükseldi.





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