HÜDA PAR OY ORANI 2023: HÜDA PAR oy yüzdesi ne kadar?

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14 Mayıs seçimleriyle birlikte parti oy oranları ve seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanıyor. Vatandaşlar şimdiden "HÜDAPAR 14 Mayıs seçim sonuçları yüzde kaç oy aldı?" araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını ahaber.com.tr'den eksiksiz takip edebilirsiniz.HÜDAPAR seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında partilerin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.Anka Haber Ajansı verilerine göre sandıkların %94'ü açıldı. Türkiye'de güncel oy oranı şöyle;Recep Tayyip Erdoğan %49.00 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu %45.26 oy aldı.Yüzde 50,74Yüzde 43,44Yüzde 5,33Yüzde 0,49Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,12Yüzde 43,05Yüzde 5,32Yüzde 0,50Yüzde 48,02Yüzde 46,22Yüzde 4,32Yüzde 0,45Yüzde 51,43Yüzde 42,74Yüzde 5,32Yüzde 0,51Yüzde 47,76Yüzde 46,48Yüzde 4,31Yüzde 0,45Yüzde 51,94Yüzde 42,19Yüzde 5,33Yüzde 0,53Yüzde 47,27Yüzde 46,98Yüzde 4,31Yüzde 0,46Yüzde 52,29Yüzde 41,82Yüzde 5,35Yüzde 0,53Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 46,84Yüzde 47,40Yüzde 5,31Yüzde 0,46Yüzde 50,26Yüzde 44,39Yüzde 4,84Yüzde 0,51Yüzde 53,62Yüzde 40,42Yüzde 5,40Yüzde 0,56Yüzde 49,85Yüzde 44,80Yüzde 4,83Yüzde 0,52Yüzde 55,46Yüzde 38,58Yüzde 5,39Yüzde 0,58Yüzde 49,72Yüzde 44,98Yüzde 4,77Yüzde 0,54HÜDAPAR SEÇİM CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!14 MAYIS PAZAR OY KULLANMA SAATLERİ14 MAYIS SEÇİM VE OY VERME DETAYLARI!Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkedeki 156 yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Bu temsilciliklerde oy verme işlemi, 9 Mayıs'ta sona erecek. Bu tarihe kadar oy kullanamayan yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı seçmenler, 46 gümrük kapısında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy verebilecek. Gümrüklerde 24 saat oy verme işlemi devam edecek.OYUMUN GEÇERSİZ OLMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIM?Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.İKİNCİ TURDA OY KULLANIMIİlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.