Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Merih'in 2 golüyle Avusturya karşısında kazandı. Montella yönetimindeki Milliler çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Hollanda D Grubu'nda Avusturya ve Fransa'nın ardından grubunu üçüncü tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üst tura yükseldi. Hollanda ve Türkiye yarı final bileti için mücadele edecek. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

Avusturya karşısında kazanan A Milli Takım adını çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi ise Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya

5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa

6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz