Haber Tarihi: 04 Temmuz 2024 12:16 - Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 12:16

Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. F Grubu'nda yer alan Türkiye, grubunu ikinci tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olmuştu. Avusturya karşısında galibiyete uzanan Milli Takım çeyrek finale yükseldi. Romanya karşısında kazanan Hollanda, Türkiye'nin rakibi oldu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, EURO 2024 Türkiye çeyrek final maç tarihi…

Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Merih'in 2 golüyle Avusturya karşısında kazandı. Montella yönetimindeki Milliler çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Hollanda D Grubu'nda Avusturya ve Fransa'nın ardından grubunu üçüncü tamamlayarak son 16 turuna yükselmişti. Hollanda son 16 turunda Romanya karşısında sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üst tura yükseldi. Hollanda ve Türkiye yarı final bileti için mücadele edecek. Peki Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

HOLLANDA - TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya karşısında kazanan A Milli Takım adını çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlıların rakibi ise Romanya'yı mağlup eden Hollanda oldu.

Hollanda - Türkiye mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz 19:00 İspanya - Almanya
5 Temmuz 22:00 Portekiz - Fransa
6 Temmuz 19:00 İngiltere - İsviçre

AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ PROGRAMI

Çeyrek finaller 5-6 Temmuz

Yarı finaller 9-10 Temmuz

Final 14 Temmuz
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