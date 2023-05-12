Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 09:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 09:57

Hemşireler günü mesajları resimli 2023: 12 Mayıs hemşireler günü kutlama mesajları! Hemşireler günümüz kutlu olsun!

Hemşireler günümüz kutlu olsun! 12 Mayıs hemşireler günü kutlama mesajları burada.... 12 Mayıs'ı içeren hafta boyunca her yıl Ulusal Hemşirelik Haftası olarak kutlanıyor. Kutsal bir vazife üstlenen ve bunu başarıyla yerine getirmeyi amaçlayan hemşirelerimizi katkıları onurlandırmak için Hemşireler Günü mesajları ve sözleri ile tebrik edebilirsiniz. 12 Mayıs Hemşireler Günü için özel mesajlar ve sözler haberimizde…

Hemşireler günü mesajları resimli 2023: 12 Mayıs hemşireler günü kutlama mesajları! Hemşireler günümüz kutlu olsun!
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Topluma önemli katkıları olan hemşireleri onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs tarihinde Uluslararası Hemşireler Günü kutlanıyor. Hemşireler Günü bazı ülkelerde ise 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanıyor. Özel günde hemşireleri kutlamak için anlamlı ve güzel mesajlar aranıyor. İşte en güzel Hemşireler Günü kutlama mesajları...
HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI 2023

Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm hemşirelerimizin "12 Mayıs Hemşireler Gününü" Kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim.

Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun…



Hemşireler Günü kutlama mesajları 2020 En güzel, yeni Hemşireler Günü mesajı, anlamlı sözleri ve görselleri Florence Nightingale kimdir

Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Hemşirelerimizin 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftasını kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.



Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.


Florence Nightingale

Florence Nightingale (12 Mayıs 1820 – 13 Ağustos 1910), İngiliz sosyal reformcu, istatistikçi ve hemşire. Modern hemşireliğin kurucusudur. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını yapmıştır. Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış ve Viktorya kültüründe bir ikon olmuştur. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine "Lambalı Kadın" denmiştir.

1860 yılında Nightingale, Londra'da St Thomas' Hospital'da kendi hemşirelik okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmıştır. Dünyada ilk modern sivil hemşire okulu olmuştur ve şu anda King's College London'ın parçasıdır. Yeni hemşireler tarafından alınan Nightingale Andı ile adı onurlandırılmıştır. Doğum günü her yıl "Uluslararası Hemşireleri Günü" olarak kutlanmaktadır.

Nightingale çok yönlü bir yazardır. Yaşamı boyunca yayınlanan eserlerinin çoğu yayılan tıbbi bilgilerle ilgili olmuştur. Yazınsal becerileri kötü olanlar tarafından kolayca anlaşılabilecek basit İngilizce ile yazılmıştır. Ayrıca istatistiksel verilerin grafiksel sunumunu halka sevdirmeye yardımcı olmuştur. Din ve mistisizm üzerine yoğunlaşmış çalışmaları sadece ölümünden sonra yayımlanmıştır.




HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını "Hemşireler Günü" ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz. 1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ı "Uluslararası Hemşireler Günü" ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.

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