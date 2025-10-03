Hayırlı Cumalar! Dualı, en güzel ve anlamlı cuma mesajları ile sözleri

Cuma mesajları ile sevdiklerinize hislerinizi, duygu ve düşüncelerinizi bildirebilir, onlarla bu günün huzurunu, hayrını paylaşabilirsiniz. Dualar edilip, namazlar kılınırken edilen dualarda yer verilen arkadaş, aile, eş-dosta cuma mesajı listesinde de yer ayırın. İşte, 2 Ekim 2025 tarihine özel en güzel, anlamlı ve güncel Cuma mesajları…

"Hayırlı Cumalar! Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzur dolu eylesin."

"Cumanız mübarek olsun. Bereket ve rahmet üzerinize olsun."

"Bugün edilen dualar, yarının müjdelerine vesile olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cuma gününüz huzur, kalbiniz iman, ömrünüz bereketle dolsun."

"Rahmet ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek günde, gönlünüzden geçen tüm dualar kabul olsun. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür geçirmeniz duasıyla… Hayırlı Cumalar!"

"Cuma, birlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren mübarek bir gündür. Bu güzel günde edilen duaların kabul, gönüllere huzurun dolmasını temenni ederim. Rabbim sevdiklerinizle birlikte daim bir mutluluk nasip etsin. Cumanız mübarek olsun."

"Duaların kabul, günahların affolunduğu bu mübarek Cuma gününde Rabbim gönüllerinize ferahlık, hanelerinize huzur, ömrünüze bereket versin. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanız nurla, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Mübarek Cuma gününüz bereket, huzur ve sağlık getirsin."



"Cuma, gönüllere sukunet kalplere huzur olsun. Hayırlı Cumalar."

"Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar."

"Cuma'nız rahmet, ömrünüz bereket, haneleriniz huzurla dolsun."

"Allah'ım! Bizleri affına mazhar eyle, kalplerimizi imanla, evlerimizi huzurla doldur. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim! Cumanızı hayırlara vesile, dualarınızı kabul, günahlarınızı mağfiret eylesin. Hayırlı Cumalar."

"Ya Rab! Dualarımızı kabul, günahlarımızı affet, gönüllerimizi imanla, evlerimizi huzurla doldur. Cumanız mübarek olsun."

"Allah'ım! Bugün edilen duaları kabul eyle, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara kolaylık nasip et. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim! Cuma gününüzü rahmetle, hanelerinizi huzurla, ömrünüzü bereketle doldursun."

"Allah'ım! Bizleri affına mazhar kıl, günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Cumanız mübarek olsun."