Hatayspor'da 3 puan özlemi sürüyor

Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile Süper ligde oynadığı üst üste 5 maçta galibiyet yüzü görmeyen Bordo-Beyazlılar 3 puana hasret kaldı Teknik direktör Ömer Erdoğan, her ne kadar ramazan ayında performansımız düştü dese de, Hatayspor ligin ikinci yarısında 15 maçın 4'dünü kazanabildi.



Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda 34. Hafta geride kalırken, Atakaş Hatayspor galibiyeti çok özledi. Medipol Başakşehir deplasmanından kalesinde gördüğü basit gollerle puansız dönen Bordo-Beyazlıların Medipol Başakşehir maçı galip gelemediği 5'inci maç oldu.



Her ne kadar Teknik Direktör Ömer Erdoğan, alınan yenilgilerde ve performans yaşanan performans düşüklüğünü Ramazan ayına bağlasa da, istatistikler Bordo-Beyazlıların ikinci yarısının tamamında çok kötü bir grafik ortaya koyduğunu gösteriyor.



15 MAÇTA 4 GALİBİYET



Ligin ilk yarısının sonunda kötü günler geçiren Atakaş Hatayspor, ligin ikinci yarısına da kötü başlayan Atakaş Hatayspor, ikinci yarıda oynadığı 15 karşılaşmada sadece 4 galibiyet aldı. Bordo-beyazlılar ligin ikinci yarısında küme düşmeleri kesinleşen Yeni Malatyaspor, Göztepe, Fatih Karagümrük ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarırken, Çaykur Rizespor, Gaziantep, Beşiktaş, Adana Demirspor ve Sivasspor ile berabere kaldı. Atakaş Hatayspor oynadığı 6 karşılaşmadan da mağlubiyet ayrıldı.



MAÇ BAŞINA 2.2 GOL YEDİLER



Süper ligde 5 haftadır galibiyet özlemi çeken Atakaş Hatayspor 15 haftanın geride kaldığı ligin ikinci yarısında kalesinde maç başına 2.2 gol görürken, 1.5 gol ortalaması ile oynadı. 15 mata rakip filelere 24 gol bırakan Bordo-Beyazlılar kalelerinde tam 34 gol gördüler. Süper ligde en son galibiyetini 12 Martta Fatih Karagümrük'e karşı alan Atakaş Hatayspor, son 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyet alarak taraftarlarını üzdü.



TEK SIKINTI RAMAZAN AYI DEĞİL



Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, performans düşüklüğünün nedeninin oruç tutan futbolcular olduğuna işaret ederek, son 3 haftada koşu mesafelerinin düştüğünü söylemişti. Erdoğan'ın bu sözleri yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Erdoğan'ı haklı bulanlarda oldu, eleştirenlerde. Hatayspor'un istatistiklerini ortaya koyan bir çok spor yorumcusu tek sıkıntının Ramazan ayı olmadığı rakamlarla açıklarken, bazı yorumcularda oruç tutmanın performansı düşürebileceğini belirterek, Erdoğan'ı haklı buldular. (HATAY SÖZ)





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