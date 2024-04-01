Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 11:50 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 11:50

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay'da kim kazandı?

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerin ardından sandıklar açılıyor, oylar sayılıyor ve kentin gelecek beş yılını şekillendirecek isim belli oluyor. Peki, Hatay'da kim kazandı? İşte Hatay seçim sonuçları...

Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay'da kim kazandı?
Abone Ol
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Hatay'ın yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 11.15 itibariyle Hatay'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

Parti - Aday / Oy Oranı

AKP - Mehmet Öntürk / % 44,4

CHP - Lütfü Savaş / % 43,9

2019 SEÇİMLERİNDE TABLO NASILDI?

31 Mart 2019'da Hatay'da yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Lütfü Savaş, 490 bin 431 oy alarak yüzde 55.18 oy oranı ile seçimleri önde tamamladı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı İbrahim Güler, 380 bin 455 oy ile yüzde 42.80 oranında oy topladı.

Saadet Partisi (SAADET) adayı Ahmet Yıldız, 7 bin 547 oy alarak yüzde 0.85; Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Ercan Akarpınar, 6 bin 213 oy ile yüzde 0.70; Vatan Partisi (VATAN) adayı Yunus Özgür Yıldırım, bin 829 oy alarak yüzde 0.21; Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Malik Sökmen, bin 140 oy ile yüzde 0.13; ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Vasil Koçkazi, 818 oy ile yüzde 0.09 oy oranına sahip oldu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor - Fenerbahçe sevkleri açıklandı! Futbol Trabzonspor - Fenerbahçe sevkleri açıklandı!
Galatasaray ile Hatayspor, 8. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Hatayspor, 8. randevuda
Memur maaşları erken yatacak mı? 2204 Son dakika maaşlar bayramdan önce erken yataack mı? Gündem Memur maaşları erken yatacak mı? 2204 Son dakika maaşlar bayramdan önce erken yataack mı?
Premier Lig'de zirvenin sahibi Liverpool Premier Lig Premier Lig'de zirvenin sahibi Liverpool
Fenerbahçe'de Djiku ve Becao tekrar bir arada Fenerbahçe Fenerbahçe'de Djiku ve Becao tekrar bir arada
Hüda Par belediye kazandı mı? 2024 seçimleri Gündem Hüda Par belediye kazandı mı? 2024 seçimleri
Beşiktaş'ı bekleyen kritik viraj Beşiktaş Beşiktaş'ı bekleyen kritik viraj
Fenerbahçe'de tarihi genel kurul Fenerbahçe Fenerbahçe'de tarihi genel kurul
Chamberlain'in gözü Samsunspor'a çevrildi Beşiktaş Chamberlain'in gözü Samsunspor'a çevrildi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Trabzonspor - Fenerbahçe sevkleri açıklandı!
2
Sevilla'da Marcao kararı
3
Fatih Terim'den hakeme tepki!
4
Tanguy Ndomdele Ada'da gündem oldu
5
Lazio, Rade Krunic'i istiyor
6
Osayi Samuel'den flaş paylaşım!
7
Galatasaray'da kart alarmı!

SON HABERLER

yukarı ok