Hatay Seçim Sonuçları 2024: Hatay'da kim kazandı?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler sonucunda Hatay'ın yeni belediye başkanı ve meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerde yarışan adaylar ve partilerin aldıkları oy sayıları ve oranları büyük bir merakla bekleniyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre saat 11.15 itibariyle Hatay'da yerel seçim yarışında son durum şöyle:

Parti - Aday / Oy Oranı

AKP - Mehmet Öntürk / % 44,4

CHP - Lütfü Savaş / % 43,9

31 Mart 2019'da Hatay'da yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Lütfü Savaş, 490 bin 431 oy alarak yüzde 55.18 oy oranı ile seçimleri önde tamamladı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı İbrahim Güler, 380 bin 455 oy ile yüzde 42.80 oranında oy topladı.

Saadet Partisi (SAADET) adayı Ahmet Yıldız, 7 bin 547 oy alarak yüzde 0.85; Demokratik Sol Parti (DSP) adayı Ercan Akarpınar, 6 bin 213 oy ile yüzde 0.70; Vatan Partisi (VATAN) adayı Yunus Özgür Yıldırım, bin 829 oy alarak yüzde 0.21; Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) adayı Malik Sökmen, bin 140 oy ile yüzde 0.13; ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Vasil Koçkazi, 818 oy ile yüzde 0.09 oy oranına sahip oldu.