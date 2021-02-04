Hamza Hamzaoğlu: "Deplasmanda 1 puan iyidir"

Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Deplasmanda aldığımız bir puan iyidir." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hamza Hamzaoğlu: 'Deplasmanda 1 puan iyidir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2021 21:08
Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, aldıkları bir puanı çok değerli bulduğunu söyledi.

Göztepe'nin oyun olarak kendilerinden daha iyi olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"İki takım da mücadele etti, kazanmak için elinden geleni yaptı. İki kez geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterip en azından beraberliği yakalayabildik. Ahmed'in yakaladığı son pozisyon gol olsa, galibiyet alabilirdik ama bu hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Deplasmanda aldığımız bir puan iyidir. Önümüzde Trabzonspor maçı var, ona hazırlanacağız."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için