Halloween ne zaman, neden kutlanır? 2025

Halloween yani Cadılar Bayramı, sonbaharla birlikte özellikle batı dünyasında en çok araştırılanlar arasına girdi. Peki; Halloween yani Cadılar Bayramı nedir? Pagan ve Hristiyan kökleri taşıyan bayram son yıllarda ülkemizde de kutlanıyor. Peki; 2025 Halloween yani Cadılar Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...Son yıllarda tüm dünyada kutlanmaya başlayan ve partiler düzenlenen Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim tarihinde kutlanmaktadır.Cadılar Bayramın genellikle korkunç kostümler giyen çocukların kapı kapı gezerek şeker ve harçlık topladığı bir bayram olarak bilinmektedir.Fakat bu bayram günümüzde seküler bir şekilde kutlanmaya başladı.Cadılar Bayramı kutlamak isteyenler maskeli balolar düzenleyerek korkunç kıyafetler giymektedir.Cadılar Bayramının simgesi ise gülen bal kabağıdır. Bal kabağının içerisi oyularak içine mum koyulur ve yakılarak gülen bir surat meydana çıkarılır.Cadılar Bayramı, çoğunlukla Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda bulunan ülke ve bölgelerde kutlanmaktadır. Çok büyük ve görkemli bir bayram olarak kutlanan Cadılar Bayramı, Amerikan kültürünün etkisiyle neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır.Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween ismiyle anılmaktadır.31 Ekim ve öncesinde çeşitli partiler ve kıyafet baloları düzenlenmektedir. Katılımcılar bu partilere farklı korkunç kıyafetler giyerek katılım göstermektedirPek çok Avrupa medeniyetinin geçmişini oluşturan Keltler zamanında en önemli pagan kutlamalarından birinin Samhain veya bir diğer ismiyle Ölülerin Bayramı olduğu düşünülüyor.Sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasında yapılan bu kutlama, hasat mevsiminin sonunu ve kış mevsiminin başlangıcını ya da yılın "karanlık yarısını" sembolize ediyordu.Samhain, Galce'de "yaz sonu" anlamına geliyor.Keltler, kutlamanın yapıldığı bu günde hayaletlerin dünyaya geri döndüğüne inanıyordu.O dönemde insanların kostümler giyerek kötü hayaletleri ve ruhları uzaklaştırmak için dev şenlik ateşleri yaktığına ve hayvanları kurban ettiğine inanılıyor.Keltlerin aynı zamanda hasatlarını korumak için sofralarında iyi ruhlar için yer açtığı aktarılıyor.8. yüzyılda Papa Gregory III, Samhain'dan bir gün sonraki 1 Kasım'ı azizleri ve şehitleri onurlandırmak için özel bir gün ilan etti.Bu günümüzde Azizler Günü olarak biliniyor.Papa Gregory, o dönemde Paganlar ile barışı korumak için Azizler Günü'nün Samhain geleneklerinden bazılarını içermesini istedi.Samhain Bayramı daha sonra Halloween'e (Cadılar Bayramı) dönüştü.Halloween aslında Azizler Günü'nün arifesi anlamına geliyor.Avrupa'da başlayan bu gelenek Amerika kıtasına da sıçradı.İrlanda'da 1846 yılında yaşanan patates kıtlığı, çok sayıda İrlandalının Amerika'ya göç etmesine neden oldu.Bu insanlarla beraber Cadılar Bayramı da dünyada yayılmaya başladı.İnsanlar komşularının kapılarını çalar ve onlardan bir şiir veya şarkı karşılığında yemek isterdi.Kapı çalanlar kendilerini korumak için korkutucu kıyafetler giyer ve kötü ruhları taklit ederdi.Bu gelenek günümüzde çocukların kostüm giyip kapı çalarak komşularından şeker istemesiyle devam ediyor.İşte Cadılar Bayramı için birkaç ilginç ve eğlenceli kolay çift kostümü. Bu size Cadılar Bayramı'nın nasıl başladığı ve tatille ilgili diğer eğlenceli gerçekler hakkında biraz daha fikir verecektir.Netflix'in dosta dönüşen düşmanı, özellikle doğrudan şarap şişesinden içmeye inandıkları için iyi bir gece geçirmenizi sağlayacak. Sonra tekrar, kim yapmaz?2. Cadılar Bayramı için 'Grease' KostümüBirini zaten buldunuz ve onları en iyi T-Birds kıyafetleriyle donatmanın zamanı geldi. Ona (ve Grease takıntısına) olan ölümsüz sevginizi göstermek için uyumlu bir siyah takım giyin.Bazı gizemleri çözmek için minibüsü ve suç ortağınızı hazırlayın. Özellikle sanatsal değil mi?Ruh-roh demeye gerek yok çünkü bu çiftin kostümünü bir araya getirmek çok basit; Shaggy'nin tek ihtiyacı yeşil V yakalı bir gömlek ve Velma'nın kırmızı bir eteğe ihtiyacı var. Harika bir Cadılar Bayramı olacak Jinkies!Bu şişirilebilir sumo güreşçisi kostümleriyle gümbürdemeye hazır olacaksınız. Her biri, pille çalışan bir fanın yanı sıra sizi tüm gece formda tutmak için bilekler, ayak bilekleri ve boyun çizgisi çevresinde lastikler içerir.Bu kitleleri anında memnun eden oyunda karaoke becerilerinizi kullanın. Boya ve washi bantla sarı sunum tahtasından bir taksi yapın.Cırt cırtlı şeritleri boynunuza sarabilmeniz için arkaya takın. Bir çalma listesi yapın ve partiye gitmeden önce şarkı söylemeye hazırlanın!Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice miydi? Bu Cadılar Bayramı, Tim Burton'ın iki klasiği gibi giyinerek hayata dönmeye çalışın korku-komedi filmin ana karakterleri: Winona Ryder'ın gotik kızı Lydia Deetz ve evet, Beetlejuice.İlişkinizde kıskançlığa yer yok ama bu eğlenceli kostümün kesinlikle yeri var.Kıskanç bir çift yaratmak için, biriniz tamamen yeşil giyinmeli, diğeriniz ise önünde "kıskançlık" yazan bir tişört giymelisiniz.Aklınızda bir Cadılar Bayramı hedefi var mı? Avcı için parlak turuncu vurgulara sahip tepeden tırnağa bir kamuflaj giyin. Geyik için bu eğlenceli tek parçayı deneyin.Gösteride ilişkileri hiçbir zaman romantik olmadı ama Cadılar Bayramı rol yapma zamanıdır.Doug'ın kostümünü bir araya getirmek kolaydır, ancak Patti'nin kostümü biraz planlama gerektirir: Çizgi filmdeki gibi görünmek için bir sweatshirt'e keçe puantiyeler dikin ve parlak sarı bir peruk bulun.Bu lif kabağı ve sabun kostümleri içinde partnerinizle birlikte fırçalayın.Daha spesifik olmak istersen, Afrodit gibi giyinebilirsin ve o da Hermes gibi giyinebilir. Uygun: Afrodit, sonuçta antik Yunan aşk ve güzellik tanrıçasıdır.Boo! Bu DIY Monsters Inc. kostümleri için ihtiyacınız olan tek şey, Sulley için açık mavi eşofman altı ve biraz mor keçe ve Boo için büyük boy, pembe bir tişört ve tozluk.13. Cadılar Bayramı Instagram Filtre KostümüHayat arkadaşınız her zaman o ise kamera arkası (veya saatlerce filtreler arasında geçiş yapmanızı izlemek), bu fikre bayılacaklar.Bir filtre seçmek için Instagram hikayelerinizi getirin; kendinize ait olabilir veya paylaşabilirsiniz. Bir ekran görüntüsü alın, yazdırın ve yüzünüze sığması için ortasından bir delik açın.Kalpli güneş gözlüğü, köpek kulakları ve altın yüz makyajı gibi makyaj ve aksesuarlar, filtrenin efektlerini yeniden oluşturmak için kullanılabilir.14. Barbie ve Ken Cadılar Bayramı KostümüHadi partiye gidelim, Barbie! Bu ikonik çiftin bu yaratıcı kostümleriyle yaratıcılığınızı konuşturun. Hazır Barbie kutuları satın alabilirsin ama kendi kutunu yapmak da şaşırtıcı derecede kolay.Uzun bir karton kutunun alt panellerini çıkarın, bir pencere kesin, pembe kağıda sarın ve beyaz boyayla Barbie ve Ken logolarını ekleyin.15. Nintendo Switch için Cadılar Bayramı KostümüAylar süren kararlılık ve ciddi dedektiflik becerilerinden sonra nihayet bir Nintendo Switch buldu.16. Prenses Şeftali ve Mario Çift Kostümü 16Bu Cadılar Bayramı'nda Mario gibi giyinin ve hayatınızın aşkı Prenses Peach Toadstool ile tanışmak için Mantar Krallığını ziyaret edin!17. Bob Ross ve AğacıBob Ross mutlu ağacını boyuyor ve şehrin her yerinde sergiliyor.18. İnanılmaz Cadılar Bayramı KostümüBay. İnanılmaz ve Elastik KızDaha çok "İnanılmaz Aile" olarak bilinen , süper kahramanlar gibi giyinmiş ve suçla savaşmaya hazır.19. Cadılar Bayramı için 'Kirli Dans' KostümüJohnny ve Baby (siz ve sevgiliniz) içeri girdiğinizde, herkes dans pistini boşaltacaktır. Herhangi bir aksilikten kaçınmak için büyük kaldırmayı önceden uygulayın.20. Game of Thrones Cadılar Bayramı KostümüGame of Thrones'ta Starbucks kupasının dışarıda bırakıldığı zamanı hatırlıyor musunuz? Bu Khaleesi ve Jon Snow taklitçileri de öyle.Halihazırda sahip olduğunuz kıyafetleri kullanarak bu yıl Cadılar Bayramı'nın ikonik çifti olarak giyinin (bir şifon elbise, siyah kot pantolon, koyu gri uzun kollu bir gömlek düşünün).21. Cadılar Bayramı için Bebek Köpekbalığı KostümüBu aile dostu kostümleri seveceksiniz çünkü herkes Baby Shark şarkısını ve dansını sever. Bu sözlerin birkaç gün boyunca kafanızda takılıp kalmasına hazırlanın.22. Instagram Gerçeğe Karşı Cadılar Bayramı Kostümü23. 'Harry Potter' Cadılar Bayramı KostümüHarry ve Ron, tıpkı siz ve eşiniz gibi birbirinden ayrılamaz. Önünde "R" ve "H" harfleri olan kazakları bulun ve büyülü bir geceye hazırlanmak için asa becerilerinizi geliştirin.24. Cadılar Bayramı için Meyve Salatası KostümüBu yıl, şu şekilde giyinerek verimli bir Cadılar Bayramı geçirin: üzüm ve ananas bu çift gibi:İhtiyacınız olan tek şey mor balonlar, sarı bir tişört, kumaş keçeli kalemler, yeşil saç bantları ve yeşil inşaat kağıdı.25. Cadılar Bayramı için 'Top Gun' Kostümüİşte Cadılar Bayramı programınız: Eşleştirmenizi giyin savaş pilotu kıyafetler, içinizdeki Tom Cruise ve Anthony Edwards'ı yönlendirin ve uçuşa hazırlanın.26. Bob Ross ve Mutlu Küçük Ağaç Cadılar Bayramı KıyafetiBu yapımı kolay kostümle çocukluğunuzu veya dün geceki Netflix eğlencesini yeniden yaşayabilirsiniz. Bütün gün partiden partiye gidiyorsan bu iyi bir seçenek çünkü bütün gün giyecek kadar rahat.27. McDonald's'tan Hamburger ve Patates KızartmasıTüm Yarışmaları Kazanacak 70 Komik Çift Cadılar Bayramı Kostümü FikirleriBu DIY ikilisi, Hamburglar sosu ve orta boy patates kızartmasının lezzetli bir tarafı ile her şeyi yaptı.Basitçe kırmızı kravatlı çizgili bir gömlek giyin, siyah pelerin, bir göz maskesi ve Hamburglar görünümünü elde etmek için geniş kenarlı bir şapka.Patates kızartması yapmak için kırmızı ve sarı köpük levhaya ve sarı boyaya ihtiyacınız olacak.28. Cadılar Bayramı için 'Siyah Giyen Adamlar' KostümüSade ve şık olmanın doğru yol olduğunu kanıtlamak için dolabınızda uyumlu siyah takım elbise, kravat ve güneş gözlüğü arayın. Bu arada, kimin patron olduğunu uzaylılara göstermek için poker yüzlerinizi mükemmelleştirin.29. Tinder Maç Cadılar Bayramı Kostümüİnsanlar bu Tinder kostümünü gördüklerinde, parlak (ve bir araya getirmesi kolay) fikri sağa kaydırmak isteyecekler.30. Tatlı Diş Cadılar Bayramı KostümüSenin ve senin olduğunu inkar etmek yok sevgilin mükemmel bir eşleşme - ikiniz de çikolataya, unlu mamullere ve şekerli her şeye bayılıyorsunuz. Bu kostüm hemen hemen her şeyi özetliyor.