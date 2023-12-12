Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 10:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:58

Halil Umut Meler kimdir, çocuğu var mı, evli mi?

Hakem Halil Umut Meler'in kariyeri merak ediliyor. Hakem Umut Meler'in 2017'den bu yana FIFA kokartı bulunuyor. Peki, Halil Umut Meler kimdir, çocuğu var mı, evli mi?

Halil Umut Meler kimdir, çocuğu var mı, evli mi?
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Halil Umut Meler, yaklaşık 8 yıldır futbol hakemliği yapmakta. Yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından başına gelen olaydan sonra yurttaşlar Halil Umut Meler'in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Halil Umut Meler kim, kaç yaşında, nereli? Halil Umut Meler evli mi? İşte ayrıntılar...

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 tarihinde doğdu. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır. 

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER SALDIRIYA MI UĞRADI?

Türk futbol hakemi Halil Umut Meler, 11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından şok edici bir saldırıya maruz kaldı. MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Meler'in durumu futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Halil Umut Meler, 2017 yılından bu yana FIFA kokartını takan deneyimli bir hakem olarak bilinmekte. Türkiye Süper Lig'deki ilk maçını 2015 yılında yöneten Meler, kısa sürede uluslararası alanda da kendisine yer buldu. UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina ile MFK Ruzomberok arasındaki maçı yöneterek Avrupa kupalarındaki hakemlik kariyerine başladı.

Ancak son olarak yönettiği maçın ardından yaşanan saldırı, futbol dünyasında güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getirdi. Meler'in sağlık durumu ve olayla ilgili detaylar henüz netleşmemekle birlikte, futbol otoriteleri ve yetkililer saldırının ardında yatan sebepleri araştırmaya başladı.
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Halil Umut Meler
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