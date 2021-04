Hakan Kutlu: 'Çok üzgünüz'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Alanyaspor maçını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.



Eksik oyuncularına rağmen 2-0 öne geçtiklerine dikkati çeken Kutlu, "Maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduktan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde yüz olan penaltı pozisyonu vardı, ancak verilmedi. Neye göre değerlendiriliyor anlam veremiyorum. Kimse beni o pozisyonun penaltı olmadığına inandıramaz." şeklinde konuştu.



Alanyaspor deplasmanına 7-8 eksik oyuncuyla geldiklerini anlatan Kutlu, kaleyi altyapı takımından getirdikleri Abdulkadir Sünger'e teslim ettiklerini kaydetti. Kutlu, genç kalecinin de iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve daha iyi yerlere geleceğine inandığını ifade etti.



Hakan Kutlu, 8 günde 3 maç oynadıklarını belirterek, bu yoğun tempoda rakip takımlara göre daha az dinlediklerini savundu.



Bu konuyu federasyona sorduklarını anlatan Kutlu, "Bize 'her takıma bir dönem böyle denk geliyor' diyorlar. Bakıyorum her takıma 1 kere böyle geliyor. Her takıma 1 kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. Biz teknik adamlar olarak saatin hesabını yapıyoruz. Konuyla ilgili yazıda yazdık, inşallah değiştirirler." dedi.



Bundan sonraki maçların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kutlu, "Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalmamızı belirleyecek maçlar. Ama bu rakiplerin her biri bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Bugünkü rakibimiz de oyuncu kalitesi olarak önemli bir takım. Oynadığı oyunda da etkisini gösteriyor. Maçın sonralarına doğru bir günlük fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah bu durum düzelir." ifadelerini kullandı.