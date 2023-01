Hakan Keleş: 'Hedefim Galatasaray'ı yenmek!'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, ligin en formda takımına karşı galip gelmeye çalışacaklarını belirtti.



Keleş, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, üst üste deplasmanda oynadıkları iki karşılaşmadan istedikleri puanları alamadıklarını söyledi.



Önlerinde Galatasaray maçı olduğunu anımsatan Keleş, bu karşılaşmayı dolu tribünler önünde seyirci desteğiyle oynayacaklarını kaydetti.



Keleş, üç önemli oyuncu Perez, Campuzano ve Mejia'nın bu maçta forma giyemeyeceğini ifade ederek, "Ama onların yerine oynatacağımız oyuncular var. Ligin en formda takımına karşı oynayacağız ama iç sahada biz de iyi oynuyoruz. Seyircimizin desteğiyle galip gelmeye çalışacağız. Ben de 100'üncü maçıma çıkacağım, taraftara galibiyet hediye etmek istiyorum." diye konuştu.



Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmalarının mümkün görünmediğine işaret eden Keleş, "Önümüzü görmek adına bu maçlardan alacağımız puanlar bizim için iyi olacak. Her maç bundan sonra zor, uzun bir maraton, inşallah bu maçtan güzel bir galibiyetle ayrılırsak bizim için çok iyi olacak." ifadelerini kullandı.



"Bu maçın senaryosu farklı olacak"



Hakan Keleş, büyük takımlara karşı oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her maçın kendine göre ayrı bir özelliği var, bu maçın senaryosu farklı olacak, kazanmak isteyeceğiz ama eksiklerimiz var, bizim için bir oyuncu bile önemli ama üç oyuncumuz yok. İnşallah yerine gelen oyuncularımız onların yokluğunu aratmayacak, onlara da bir şans geldi. Zor maç olacak ama inşallah zorun üstesinden geleceğiz."



Bir basın mensubunun, futbolcular Borja Sainz ve Serginho ile ilgili transfer iddiaları ve talep gelmesi halinde gönderilmelerine sıcak bakıp bakmayacağı sorusuna Keleş, "Transfer tahtası kapalı bir kulüpten oyuncu göndermek zor ama burada kulübün şartları da çok önemli. Her oyuncunun bir değeri var, değerini bulursa kulübümüz ona karar verir. Devre arası zaten transfer yapmak zor, biz böyle gideceğiz gibi görünüyor. Oyuncularımızı da elimizde tutabildiğimiz kadar tutmaya çalışacağız." yanıtını verdi.



Transferin sadece kendilerinin karar verdiği bir durum olmadığının altını çizen Keleş, şu değerlendirmede bulundu:



"Bazen oyuncular da gitmek istiyor, talipleri var, daha farklı yerlerde oynamak istiyorlar, onları tutmak zor. Burada memnun olmayan oyuncuyu kalmaktansa göndermek... Kulüp menfaatleri bizim için önemli. Bahsedilen oyuncuların özellikle performansları yüksek, talip gelmesi de normal ama dediğim gibi hepsinin de bir değeri var, değerini bulursa, kulübün de menfaatleri söz konusu olursa problem yok."



Alper Uludağ: "İki taraf için de keyifli bir maç bekleniyor"



Sol bek Alper Uludağ ise Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk adaylarından biri olduğunu, rakiplerine saygı duyduklarını dile getirdi.



Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ı deplasmanda yendiklerini hatırlatan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimizde de neden olmasın?, diyoruz. Güzel bir maç olacak, iki taraf için de keyifli bir maç bekleniyor." ifadelerini kullandı.



Alper Uludağ, takımda eksik oyuncular olsa da birbirlerinin eksikliklerini tamamlamak için mücadele ettiklerini belirterek, son oynadıkları Adana Demirspor maçında kırmızı kartla sahada bir kişi eksik kalmalarına rağmen çok iyi mücadele sergilediklerini vurguladı.



Ülkelerinin milli takım kampına katılan Perez ve Campuzano ile bir yandan gurur duyduğunu, bir yandan da Galatasaray maçında olmayacakları için üzüldüğünü dile getiren deneyimli oyuncu, "Yerine oynayacak oyunculara da fırsat doğdu, ellerinden geleni yapacaklardır. Yener ya da yeniliriz ama takım arkadaşlarımızla sezon başındaki birlikteliğimizi sürdüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.





