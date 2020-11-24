Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın testi pozitif çıktı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın koronavirüse yakalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın testi pozitif çıktı
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24 Kasım 2020 13:46
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Musa Aydın'ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun "son derece iyi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın'a Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



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