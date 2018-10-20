Avrupa'da bugün oynanacak maçlar her zaman olduğu gibi yine iddaa kuponlarında yer alırken, kazandıracak doğru tahminlerin neler olacağı fazlasıyla merak ediliyor.
iddaa oynayanlar, para kazandıracak ideal kuponu ararken, Bilyoner'in Tribün bölümünde dikkat çeken bir kupon paylaşımı gerçekleşti.
"Vadovado" nickli Bilyoner kullancısı Tribün bölümünde oynadığı kuponu paylaştı. 4 maçlık kupona 730 TL yatıran kullanıcı, 2503.9 TL gelir için bekleyişe geçti. Peki kuponunda hangi maçlar var? İşte o karşılaşmalar...
109- (KG Var) Nürnberg - Hoffenheim
113- (KG Var) Cardiff - Fulham
130- (KG Var) Barcelona - Sevilla
479- (2,5Üst) Utrecht - Az Alkmaar
Toplam Oran: 3.43
Kupon Tutarı: 730 TL
T.M. Kazanç: 2503.9 TL
ÖNEMLİ NOT: Bilyoner'e hemen üye olarak Tribün bölümünde kullanıcıların oynadığı kuponları görebilir ve siz de bu kuponlara oynayabilirsiniz. Detaylar için tıklayın...
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iddaa oynayanlar, para kazandıracak ideal kuponu ararken, Bilyoner'in Tribün bölümünde dikkat çeken bir kupon paylaşımı gerçekleşti.
"Vadovado" nickli Bilyoner kullancısı Tribün bölümünde oynadığı kuponu paylaştı. 4 maçlık kupona 730 TL yatıran kullanıcı, 2503.9 TL gelir için bekleyişe geçti. Peki kuponunda hangi maçlar var? İşte o karşılaşmalar...
109- (KG Var) Nürnberg - Hoffenheim
113- (KG Var) Cardiff - Fulham
130- (KG Var) Barcelona - Sevilla
479- (2,5Üst) Utrecht - Az Alkmaar
Toplam Oran: 3.43
Kupon Tutarı: 730 TL
T.M. Kazanç: 2503.9 TL
ÖNEMLİ NOT: Bilyoner'e hemen üye olarak Tribün bölümünde kullanıcıların oynadığı kuponları görebilir ve siz de bu kuponlara oynayabilirsiniz. Detaylar için tıklayın...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın