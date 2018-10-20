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Avrupa'da bugün oynanacak maçlar her zaman olduğu gibi yine iddaa kuponlarında yer alırken, kazandıracak doğru tahminlerin neler olacağı fazlasıyla merak ediliyor.iddaa oynayanlar, para kazandıracak ideal kuponu ararken, Bilyoner'in Tribün bölümünde dikkat çeken bir kupon paylaşımı gerçekleşti."Vadovado" nickli Bilyoner kullancısı Tribün bölümünde oynadığı kuponu paylaştı. 4 maçlık kupona 730 TL yatıran kullanıcı, 2503.9 TL gelir için bekleyişe geçti. Peki kuponunda hangi maçlar var? İşte o karşılaşmalar...109- (KG Var) Nürnberg - Hoffenheim113- (KG Var) Cardiff - Fulham130- (KG Var) Barcelona - Sevilla479- (2,5Üst) Utrecht - Az AlkmaarToplam Oran: 3.43Kupon Tutarı: 730 TLT.M. Kazanç: 2503.9 TL