Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 15:27 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 15:27

Grup nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre Grup mu, gurup mu?

Grup nasıl yazılır? TDK'ya göre Grup mu gurup mu? TDK'ya göre "Grup" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Grup" kelimesidir. Peki, "Grup" nasıl yazılır? İşte "Grup" kelimesinin TDK'ya doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Grup nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre Grup mu, gurup mu?
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"Grup" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Grup" kelimesidir. "Grup" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Grup nasıl yazılır sorusunun cevabı…
GRUP NASIL YAZILIR?

"Grup" kelimesi, Türkçe'de "g-r-u-p" harfleriyle yazılır. "Grup," birden fazla bireyin veya nesnenin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütünü ifade eden bir terimdir. Örnek cümlelerde doğru kullanım:

Öğrenciler, proje için bir araya gelerek çalışma grubu oluşturdular.

Arkadaşlarımızla birlikte müzik dinlemek için bir grup kurduk.

Şirket, çalışanları arasında iletişimi güçlendirmek için bir takım gruplar oluşturdu.

Grup TDK kurallarına göre alıntı kelimelerdeki ilk ünsüz çiftinin arasına herhangi bit ünlünün konulmadan yazılması gerekir. Ancak bu durum sadece Batı kökenli dillerden alıntılanan kelimeler için geçerlidir. Kelimenin farklı şekilde yazımları yanlış olarak kabul edilir. Grub ve gurup şeklinde kullanımlar yazım yanlışına sebep olur. Grup yazımı ek almadığı taktirde bu şekildedir. Sonu "p,ç,t,k" sert ünsüzleri ile biten sözcükler ek aldığında ötümlüleşme meydana gelir. Son harf "b,c,d,g" harflerine dönüşür. Grup doğru yazılışı ek aldığı durumlarda "grubu" "grubun" şeklinde p harfinin b harfine ötümleşir. "Grupu, gurupun" gibi kullanımlar ünsüz yumuşaması kuralına ve yazım kurallarına göre yanlış sayılır.

Grup mu gurup mu?

Sözcüklerin doğru yazımı telaffuzlarından dolayı da karıştırılır. Grup kelimesi telaffuz edilirken u harfinden dolayı gurup olarak algılanabiliyor. Fakat bu kelimenin doğru şekli gruptur. Kelimenin ek alması durumunda p harfi yumuşayarak b harfine dönüşür. Bu sözcüğün doğru yazımı tek u kullanılarak yazılan "grup" şeklidir. Örnek olarak:

Öğretmen çalışma grupları oluşturdu.

Hafta sonu sevdiğim bir müzik grubunu dinlemeye gideceğim.

Yukarıda yer alan kullanım doğrudur. "Gurubu, grupu, gurupu" ve benzeri kullanımlar ise yanlıştır.

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