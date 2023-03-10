Göztepe, Pendikspor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor cumartesi günü karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Pendikspor'u konuk edecek
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10 Mart 2023 15:41
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Hafta içinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe, 34 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Tuzlaspor'u 3-2'lik skorla geçen Pendikspor ise 43 puan ve averajla 3. durumda bulunuyor.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 2. kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek.

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