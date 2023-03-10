Göztepe, Pendikspor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Pendikspor cumartesi günü İzmir'de karşı karşıya gelecek.



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.



Hafta içinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Göztepe, 34 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Tuzlaspor'u 3-2'lik skorla geçen Pendikspor ise 43 puan ve averajla 3. durumda bulunuyor.



Göztepe'de sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin ile Tuğbey Akgün'ün durumları yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.



Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 2. kez sarı kart cezalısı durumuna düşen Dino Arslanagic yarın forma giyemeyecek.





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