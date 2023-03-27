Göztepe için büyük fırsat

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, çarşamba günü deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen alacağı 3 puanla büyük fırsat elde edecek.



Maç yapmadan 41 puana yükselecek Göztepe'nin üst sıralardaki rakipleri ise birbirleriyle oynayacak. Sıralamada 11'inci basamakta yer alan Göztepe'nin bir adım önünde olan Beyçimento Bandırmaspor, 7'nci sıradaki Bodrumspor'u ağırlayacak. Ligde 9'uncu sırada yer alan Dyorex Boluspor da lider Yılport Samsunspor'u ağırlayacak.



Son maçını kazanıp çıkışa geçen 8'inci sıradaki Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelirken, 5'inci Pendikspor'la 6'ncı Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Süper Lig potasında bulunan Eyüpspor ise 4'üncü Sakaryaspor'a misafir olacak. Yeni Malatyaspor karşılaşmasından 3 puanı cebine koyacak Göztepe, rakiplerinin alacağı sonuca göre Play-Off hattına biraz daha yaklaşmış olacak.



Göztepe, hafta sonunda ise düşme hattında yer alan Altaş Denizlispor'la deplasmanda oynayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ