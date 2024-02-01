Göz Damlası Orucu Bozar mı? - Diyanet

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:



Göz damlası orucu bozmaz. Çünkü göz damlası, ağız yoluyla değil, göz yoluyla vücuda alınır. Ağız yoluyla alınan maddeler orucu bozar. Göz damlası ise ağız yoluyla değil, göz yoluyla alındığı için orucu bozmaz.



Göz damlasının orucu bozup bozmayacağı konusunda farklı görüşler olsa da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması kesindir. Bu nedenle, oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozmaz.



Video | Göz Damlası Orucu Bozar mı?







Bu videoda, göz damlasının orucu bozup bozmadığı konusu detaylı olarak anlatılmaktadır. Videoda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması da yer almaktadır.



Sonuç | Göz Damlası Orucu Bozar mı?



Göz damlası, ağız yoluyla vücuda alınmadığı için, orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması da bu yöndedir. Bu nedenle, oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozmaz.

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