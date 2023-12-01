Vatandaşların arama motorlarında sıkça arattığı sorulardan biri de sosyal medya hesaplarından veya bir yerden bir kişiye yazdığınızda cevabın geç gelmesi veya mesajınızın görülmüş olup size yazılmaması. Sizler için görüldü atmak geç yazmak günah mı? sorusunu detaylı bir şekilde araştırdık. İşte detaylar...Geç yazmak günah mı sorusunun net bir cevabı yok. Bu durumda farklı görüşte olanlar var. Yine, birine mesaj atıp cevap beklerken görüldü atmak veya geç yazmak saygısızlık veya kabalık olarak algılanabilir. Ama bunun günah olduğunu söylemek için bir delil yoktur. Belki de kişi meşgul olabilir veya yazacak bir şey bulamayabilir. Bu durumda, karşı tarafın duygularını incitmemek için nazikçe özür dilemek veya sebebini açıklamak daha uygun olur.Sonuç olarak, geç yazmanın günah olup olmadığı, yazmanın neye, kime ve ne zaman bağlı olduğuna göre değişir. Bu yüzden, yazmakla ilgili bir sorumluluğumuz varsa, onu vaktinde yerine getirmeye çalışmalıyız. Eğer yazmakla ilgili bir sorumluluğumuz yoksa, yine de karşımızdaki insanlara saygılı ve anlayışlı davranmalıyız. Böylece, hem kendimizi hem de başkalarını mutlu edebiliriz.