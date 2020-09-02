Gonzalo Higuain, MLS'e transfer oluyor

Gelecek sezon Pirlo tarafından kadroda düşünülmeyen Arjantinli forvet Gonzalo Higuain, yeni sezonda Juventus'a veda etmeye hazırlanıyor.



ESPN'in haberine göre; Arjantinli golcü yeni sezonda David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'nin formasını terletecek.



32 yaşındaki oyuncu, Sarri'den sonra göreve gelen kulüp efsanesi Pirlo tarafından kadroda düşünülmüyor. Higuain, kulüple anlaşmaya varırsa Inter Miami'ye imza atan Matuidi ile yeniden takım arkadaşı olacak.



Higuan'in abisi Federico Higuain de şu anda MLS takımlarından D.C. United'ın formasını giyiyor.



Milli takımıyla 75 maça çıkan Higuain, bu maçlarda 31 gol attı. Geçtiğimiz sezon Juventus ile 44 maça çıkan oyuncu, bu maçlarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



